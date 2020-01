Planinka v okolici Bleda zdrsnila v globino in umrla

Kot so še sporočili s policijske uprave Kranj, okoliščine nesreče kažejo na zdrs na spolzki podlagi in padec v globino. Planinka je zaradi težkih poškodb na kraju nesreče umrla. Odrejena je bila sanitarna obdukcija.

Pristojni še opozarjajo, da so zdrsi v tem obdobju zelo pogosti, pa tudi gore dajejo varljiv varnostni pas. Četudi pod snežno mejo ni snega, je teren zelo spolzek in zahteva veliko previdnost, zato policija poziva k varnemu obisku gora in odgovornim ter premišljenim dejanjem. Planinci naj se zavedajo še, da je vračanje z gore običajno bolj nevaren del poti kot samo vzpenjanje.

Kaj vse spada v nahrbtnik in kaj predstavlja smrtno kombinacijo?



V sredogorje ali visokogorje se nikar ne podajajte brez derez. Dereze niso enake derezicam, opozarja Matjaž Šerkezi iz Planinske zveze Slovenije. Te so primerne zgolj za sprehod po pločniku ali ravnini, nikakor pa ne za hojo v sredogorju ali visokogorju.



Dereze vedno uporabljamo v kombinaciji s cepinom, ne s pohodniškimi palicami. "To je smrtna kombinacija," opozarja izkušeni gorski reševalec in inštruktor. Zelo pomembna so tudi primerna topla oblačila, pri katerih ne smejo manjkati kapa in rokavice.



V nahrbtnik spada tudi lavinski trojček, ki ga sestavljajo lavinska žolna, lopata, ki je lahko takšna, da se jo da kombinirati s cepinom, in lavinska sonda (aluminijasta zložljiva palica, s katero prebadamo plazovino in lažje lociramo osebo, ki jo je zasul plaz).







Na pot se ne odpravite brez prve pomoči



Ne pozabite na prvo pomoč, zložljive pohodne palice za boljše ravnotežje, ki pa jih uporabljajte samo takrat, ko si pri vzponu ne pomagate z derezami.



Priporočljiva je tudi uporaba varnostne čelade, še posebej če je tura speljana po poteh pod stenami ali po zamrznjeni podlagi. V nahrbtniku naj bodo še astronavtska folija in vrečka hrane z visoko energijsko vrednostjo, termočutara in zaščitna oblačila, ki nas bodo zaščitila pred vlago, ter toplejša puhovka.



Zelo pomembna je tudi kakovostna obutev. "Primerni so čevlji s trdim podplatom, ki omogoča večjo stabilnost, nikakor pa pozimi ne uporabljajte superg ali obutve za gorski tek," priporoča Šerkezi. Odveč ne bo niti nahrbtnik z zračnim balonom, ki pohodnika ali turnega smučarja, če ga zajame plaz, obdrži na vrhu plazovine.