S preprodajo droge bi zaslužili 15 tisočakov #foto

Mariborski policisti so v četrtkovi hišni preiskavi na obrobju štajerske prestolnice štirim moškim zasegli okoli 2,5 kilograma vršičkov konoplje ter opremo za gojenje in pridelavo prej omenjene prepovedane droge. Četverica osumljencev, ki so stari znani policije, bi s preprodajo na trgu lahko zaslužila približno 15 tisoč evrov.

Med preiskavo so mariborski policisti odkrili posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v njem pa so našli in štirim osumljenim zasegli okoli 2,5 kilograma posušenih vršičkov prepovedane droge konoplje ter opremo za gojenje in pridelavo omenjene droge.

Med preiskavo so mariborski policisti odkrili posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. Foto: PP Maribor II

S preprodajo droge na trgu bi se dokopali do približno 15 tisoč evrov

Vsem štirim osumljenim moškim, ki so stari znanci policije, so policisti odvzeli prostost in jih pridržali. Po zaključku kriminalistične preiskave zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami zoper vse podali kazenske ovadbe na pristojno tožilstvo.

Osumljeni bi s prodajo prepovedane droge konoplje na trgu zaslužili 15 tisoč evrov. Foto: PP Maribor II

Osumljeni bi s prodajo prepovedane droge pridobili premoženjsko korist v višini približno 15 tisoč evrov, so sporočili z mariborske policijske uprave.