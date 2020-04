Alkoholizirani voznik zapeljal v reko, življenje so mu rešili mimoidoči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štajerski policisti so bili v četrtek popoldne obveščeni, da je voznik osebnega vozila, ki je vozil pod vplivom alkohola, v Kozjaku nad Pesnico zapeljal v reko Pesnico in se prevrnil na streho. V vodi je bilo celotno vozilo, nad gladino so gledala samo še kolesa. K sreči sta vozniku priskočila na pomoč mimoidoča moška.

Moška, ki sta prva pripeljala mimo, sta voznika rešila iz vozila in ga začela oživljati. Pri nudenju pomoči se jima je pridružila še gospa, ki je pripeljala mimo. Vsem skupaj je oživljanje uspelo, voznika so z uporabo folije ogreli, nato pa so ga reševalci odpeljali v mariborsko bolnišnico.

Voznik je v dogodku utrpel lažje telesne poškodbe. Ker je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so mu policisti odredili strokovni pregled. Analiza krvi in urina bosta znana šele v prihodnjih dneh, so sporočili z mariborske policijske uprave.