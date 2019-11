45-letnemu Koprčanu zasegli skoraj 900 tablet s prepovedano drogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tablete so vsebovale prepovedano drogo midazolam. Foto: policija

Koprski policisti so prejšnji petek zaradi proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami prijeli 45-letnega Koprčana. Možje v modrem so mu namreč zasegli skoraj 900 tablet, ki vsebujejo prepovedano drogo midazolam.