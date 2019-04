Pahor: Prav je, da sosede opozorimo, a ne smemo zaloputniti vrat

Prav je, da Slovenija, kadar naši sosednje storijo nekaj, kar je nesprejemljivo, na to opozori, a obenem mora tenkočutno graditi mostove sodelovanja in ne sme zaloputniti vrat, temveč odpreti nova, je danes ob robu slovesnosti na Polzeli dejal predsednik Borut Pahor. Tako se je odzval na dogajanje v odnosih s sosednjimi državami v zadnjih tednih.

"Naši sosedje, prijatelji, lahko imajo stališča in ravnanja, s katerimi ne mi strinjamo, in smo dolžni to tudi na primeren način povedati, a se moramo zaradi miru, varnosti, blaginje in ohranitve medčloveških odnosov vselej truditi, da hkrati gradimo mostove," je dejal Borut Pahor. "Odzvali smo se, to je v redu in prav, hkrati pa moramo paziti, da ne zaloputnemo vrat," je dodal.

Kot je dejal Pahor, je to njegovo sporočilo, za katerega upa, da bo vzeto kot iskreno in ne bo obveljalo za naivno.

Pahor se je z omenjenim sporočilom, ki ga je podal tudi v govoru na slovesnosti ob dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva v spomin na strmoglavljanje ameriškega bombnika v Andražu pri Polzeli med drugo svetovno vojno, odzval na nedavne izjave predsednika Evropskega parlamenta, Italijana Antonia Tajanija, kot tudi na verbalno noto madžarskega veleposlaništva v Sloveniji zaradi naslovnice Mladine ter hrvaški poskus, da bi POP TV preprečili objavo razkritja, da za prisluhi v postopku arbitraže stoji hrvaška obveščevalna služba.

Plenković: Arbitražni sodniki bi na katerem koli drugem sodišču izgubili svoj status

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v pogovoru za hrvaško radiotelevizijo (HRT) vnovič dejal, da hrvaška vlada nima nobenega namena vplivati na medije v Sloveniji. Dejal je še, da bi arbitražni sodniki in vladni predstavniki, ki so kompromitirali arbitražni postopek, izgubili svoj status, če bi se to dogodilo na kakšnem drugem sodišču. Plenković je v pogovoru med drugim odgovarjal na vprašanje, kako lahko vohunski aferi vplivata na hrvaške odnose s Slovenijo ter Bosno in Hercegovino.

Zanikal je, da bi hrvaške obveščevalne službe v BiH karkoli podtikale. Glede Slovenije pa je dejal, da je že "zelo jasno povedal, da hrvaška vlada ni pretendentka, da bi vplivala na medije na Hrvaškem, kaj šele v drugih državah".

"Smo, kjer smo. Želimo sporočiti Sloveniji, da lahko v pogovorih uredimo odprta vprašanja, predvsem mejo," je dejal hrvaški premier Andrej Plenković. Foto: STA Znova je poudaril, da je Hrvaška zapustila arbitražni postopek, potem ko ga je Slovenija kompromitirala. Kot je dodal, je bil dogovor med agentko Slovenije in sodnikom v arbitražnem svetu, ki ga je določila Slovenija, da bi vplivali na druge arbitražne sodnike.

"Če bi se to zgodilo na kakšni trgovski arbitraži v Parizu ali celo morda pred hrvaško gospodarsko zbornico, zagotavljam, da bi tako sodniki kot agenti absolutno izgubili svoj status sodnika ali odvetnika. Do smrti ne bi mogli več priti do nobene arbitraže," je dejal.

Spomnil je, da je Hrvaška vstopila v arbitražni postopek, potem ko je imela blokiranih 14 poglavij v pogajanjih za članstvo v EU, ter je bil to predpogoj za zapiranje poglavij. Izpostavil je, da je Hrvaška vstopila v proces v dobri veri ter da obžaluje, kar postopek ni tekel do konca, kot bi bilo treba.

"Smo, kjer smo. Želimo sporočiti Sloveniji, da lahko v pogovorih uredimo odprta vprašanja, predvsem mejo," je dejal.