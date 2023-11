Padel svetovni rekord? Ruskega vojaka zadel z neverjetne razdalje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Naš ostrostrelec je podrl svetovni rekord. Z razdalje 3,8 kilometra je ubil ruskega vojaka," je sporočila ukrajinska varnostna služba SBU. Informacija je najprej zaokrožila v ukrajinskih medijih, za Newsweek jo je potrdil vir iz ukrajinskih obveščevalnih krogov. Ukrajinski mediji so delili posnetke, ki naj bi prikazovali rekordni strel. Ogledate si ga lahko zgoraj.

"Ostrostrelec SBU je postavil svetovni rekord. Ruskega vojaka je zadel z neverjetne razdalje," so sporočili iz tiskovne službe SBU. Dodali so, da je strel dosedanji svetovni rekord presegel za približno 260 metrov.

Od leta 2017 je rekord držal kanadski ostrostrelec

Ukrajinski ostrostrelec je prekašal kanadskega ostrostrelca specialnih enot, ki je rekord držal vse od leta 2017, ko je v Iraku izvedel ostrostrelski uboj z razdalje 3540 metrov. Pred njim si je naslov prislužil britanski ostrostrelec Craig Harrison, ki je leta 2009 v Afganistanu ubil talibanskega borca ​​z zadetkom z razdalje 2475 metrov.

Ukrajina sicer vstopa v 21. mesec vojne. Prej so jo označevali kot topniško, pomembno vlogo pa so imeli tudi ostrostrelci. Pred obema vojskama na fronti so težki meseci zaradi zahtevnih zimskih vremenskih razmer.