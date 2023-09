Ovadbe zaradi neodgovornega vodenja na Malo Mojstrovko

Na območju Male Mojstrovke je 9. aprila plaz odnesel pet slovenskih planincev, trije so bili huje poškodovani. Zaradi neodgovornega vodenja v hribe bo policija podala kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma povzročitve splošne nevarnosti zoper vodjo ture in Športno društvo Jeti iz Škofje Loke, ki je odpravo organiziralo, poroča Žurnal24.

Na letošnjo velikonočno nedeljo, 9. aprila, se je sedem planincev po Župančičevi grapi, ki velja za alpinističen vzpon, v neugodnih vremenskih razmerah odpravilo na 2.332 metrov visoko Malo Mojstrovko. Tik pred sestopom iz smeri se je sprožil snežni plaz, pet jih je odnesel po grapi približno 150 višinskih metrov, tako da so se ustavili na nadmorski višini približno 1.800 metrov, nihče pa ni bil zasut. Dva planinca sta se plazu izognila, po poročanju Žurnala24 tudi vodja ture.

V reševalni akciji, ki je trajala okoli sedem ur, je sodelovalo 53 gorskih reševalcev iz sedmih društev. Reševanje je potekalo v težkih vremenskih razmerah, helikopterja pa zaradi megle, vetra, dežja oz. snežnih padavin praktično nista mogla posredovati.

Planincev niso vodili poklicni gorski vodniki

V Planinski zvezi Slovenije so po nesreči poudarili pomen usposobljenosti pri vodenju v gorah. Manj izkušeni planinci se morajo gorskega vzpona lotiti z veliko mero odgovornosti, znanjem uporabe zimske opreme ter pod vodstvom licenciranih vodnikov z ustreznimi znanji in izkušnjami, so izpostavili. Tudi v Združenju gorskih vodnikov Slovenije so opozorili na nepravilnosti na področju komercialnega gorskega vodništva.

Vzpon je po poročanju Žurnala24 organiziralo Športno društvo Jeti iz Škofje Loke, ki ni imelo ustrezne licence za vodenje po zahtevnem terenu. Po zakonu bi morali planince voditi poklicni gorski vodniki Združenja gorskih vodnikov Slovenije z mednarodno licenco.

Kriminalisti novogoriške policijske uprave so pred dnevi končali temeljito preiskavo, v kateri so med drugim zbrali obvestila strokovnih služb in opravili razgovore s poškodovanci. Ovadbe bodo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti podali na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, še poroča Žurnal24.