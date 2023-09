Nesreče v gorah: pohodnik izgubil zavest in umrl, plezalki na glavo padla skala

Na poti proti koči Antona Bavčerja pod Čavnom v občini Ajdovščina je danes dopoldne umrl pohodnik. Potem ko je izgubil zavest, mu namreč prva pomoč ni pomagala, je razvidno iz objave na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Reševalci so danes posredovali še večkrat, med drugim na območju Brane, potem ko je plezalki na glavo padla skala.

Preminuli pohodnik je zavest izgubil nekaj pred 9.30 uro na cesti proti koči Antona Bavčerja pod Čavnom. Prvo pomoč so mu nudili reševalci nujne medicinske pomoči Ajdovščina, gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Tolmin - skupina Ajdovščina in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Col, a neuspešno.

Plezalki na čelado padla skala

Ob 10.45 je med plezanjem po pobočju Brane v občini Kamnik plezalki na čelado padla skala in jo poškodovala. Posredovali so gorski reševalci GRS Kamnik in dežurna ekipa GRS Brnik. Poškodovano plezalko so oskrbeli in jo s helikopterjem Slovenske vojske (SV) prepeljali v UKC Ljubljana. Nepoškodovanega soplezalca je helikopter prepeljal v dolino.

Gorski reševalci večkrat posredovali na območju Gorenjske

Na območju slapa Peričnik v občini Kranjska Gora so gorski reševalci GRS Mojstrana pomagali tujemu pohodniku, ki si je nekaj pred 13.30 uro zvil gleženj in ni mogel sestopiti v dolino. Na kraju so ga oskrbeli, prenesli v dolino in predali reševalcem nujne medicinske pomoči Jesenice.

Tik pred 14. uro je planinec na planini Klek v občini Gorje izgubil zavest. Posredovali so gorski reševalci GRS Radovljica in dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik. Nezavestnega planinca je helikopter SV prepeljal v Splošno bolnišnico Jesenice.

Prav tako v občini Gorje, in sicer nad planino Lipanca, je nekaj po 14. uri planinca obšla slabost. Posredovali so gorski reševalci GRS Radovljica in dežurna ekipa GRS na Brniku. Obolelo osebo so zaradi slabih vremenskih razmer prenesli do mesta, kjer jo je lahko prevzel helikopter SV in jo prepeljal na zdravljenje v UKC Ljubljana.