V petek zvečer huda nesreča na Škofljici, sopotnik umrl

V petek, nekaj po 22. uri, je prišlo do prometne nesreče na Škofljici, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je 38 letni voznik osebnega vozila vozil iz smeri Šmarja Sap proti Škofljici, ko je v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal izven vozišča in trčil v betonski zid zapornic čez železniško progo.

Od tam se je vozilo odbilo čez cesto in trčilo v brežino ob progi. Voznik in njegov sopotnik sta bila v nesreči huje poškodovana in sta bila odpeljana v UKC Ljubljana.

56-letni sopotnik v vozilu je zaradi posledic poškodb, nekaj ur zatem v UKC Ljubljana, umrl.

Policisti posamezne okoliščine nesreče še ugotavljajo in bodo o sumu storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu obveščali pristojno državno tožilstvo.