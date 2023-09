V petek med sečnjo v gozdu umrl 66-letnik

V petek zjutraj je na območju Škofje Loke prišlo do delovne nesreče pri sečnji dreves v gozdu, v kateri je življenje izgubil 66-letni moški, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Med podiranjem je drevo padlo nanj, moški pa je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so bili škofjeloški policisti o nesreči pri delu obveščeni v petek okoli 8. ure zjutraj.

Glede na podatke, s katerimi razpolagajo, sta moška, stara 65 in 66 let, opravljala sečnjo dreves v gozdu. Med podiranjem je drevo padlo na 66-letnika, ki je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju dogodka.

Policisti so kraj nesreče zavarovali in opravili ogled. Na kraju sta bila tudi dežurna preiskovalna sodnica in državni tožilec. Obveščene so bile pristojne inšpekcijske službe.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in vodijo postopek. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na PU Kranj.