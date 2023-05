Umrl med podiranjem dreves

Policisti in kriminalisti so opravili ogled, pri čemer so ugotovili, da je pri podiranju dreves del krošnje padel na moškega in ga hudo poškodoval. Reševalci so mu pomagali in ga oživljali, vendar je zaradi hudih poškodb umrl.

Policisti okoliščine še preiskujejo, z ugotovitvami pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.