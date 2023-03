Smrekovi lubadarji težava tudi v mestih

Kot so na ministrstvu zapisali v današnjem sporočilu za javnost, se z višjimi temperaturami začnejo rojenje podlubnikov, zaleganje novih generacij in prehranjevanje na gostiteljskih drevesih. "S svojimi aktivnostmi in načinom življenja sta osmerozobi in šesterozobi smrekov lubadar žuželki, ki v slovenskih gozdovih povzročata največ škode," so izpostavili.

Lani povečanje napada

Gozdarska inšpekcija je lani zabeležila izjemno povečanje napada podlubnikov na smreke v urbanem okolju. "Nadaljevanje in širjenje napadov podlubnikov v urbanem okolju pričakujemo tudi letos. Meseci, v katerih podlubniki najbolj ogrožajo smreko, so od aprila do konca oktobra, saj za svojo aktivnost potrebujejo temperature nad 12 stopinj Celzija," so zapisali.

Znaki napada podlubnikov na smreke so osutost krošnje, vidne vhodne odprtine podlubnika na lubju debel, pocejanje smole na deblu in vidna črvina na lubju koreničnika, v končni fazi pa lubje z debla tudi odpade.

Ključno je pravočasno ukrepanje

Kot so opozorili na ministrstvu, je posledica nepravočasnega sanitarnega poseka širjenje podlubnikov, kar povzroči njihovo namnožitev. "Že nekaj odraslih hroščev osmerozobega smrekovega lubadarja ali šesterozobega smrekovega lubadarja dodobra oslabi drevo in povzroči odmrtje smreke," so opozorili.

Odrasli hrošči smrekovih podlubnikov so ob ugodnih vremenskih razmerah sposobni preleteti tudi nekajkilometrske razdalje, zato so podlubniki, ki izletajo z lubadark v urbanem okolju, sposobni zavrtati v zdrava drevesa iglavcev in povzročati škodo večjega obsega tudi v gozdu.

Podlubniki s svojim načinom življenja povzročijo odmrtje drevesa, ki se posledično posuši, postane lomljivo, krhko in statično nestabilno, kar neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi ter njihovo premoženje, še posebej ko na odmrto drevo in njegove dele delujejo zunanje sile, kot so veter, sneg in žled.

Gozdarska inšpekcija zato lastnike smrek v urbanem okolju poziva, naj redno opazujejo svoja drevesa in v primeru kateregakoli znaka napada podlubnikov na smreki takoj izvedejo sanitarno sečnjo in ukrepe za uničenje zalege podlubnikov. Pri izvajanju sečnje pa svetujejo izjemno pazljivost. "Posek drevja v urbanem okolju je še posebej zahtevno in nevarno opravilo, zato ga je treba zaupati usposobljenim in preverjenim izvajalcem," so dodali.