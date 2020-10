Osupli zdravniki zgroženi nad Kordišem: Takšno ravnanje je že pripeljalo do smrti

"Zdravniške organizacije in pristojne institucije v državi pa pozivamo, da zdravnike in druge zdravstvene delavce zaščitijo pred nedostojnimi in nedopustnimi obtožbami, ki so v preteklosti tudi že privedle do tragične smrti zdravnika," so se na besede poslance Levice Mihe Kordiša o mazačih odzvali v gibanju zdravstvo.si.

Video: RTV Slovenija

Poslanec Levice Miha Kordiš je med včerajšnjo sejo odbora za zdravstvo, na kateri so obravnavali predlog petega protikoronskega zakona, zatrdil, da se v zakonu, ki vsebuje tudi razpis za skrajšanje čakalnih dob, na katerem lahko sodelujejo tako zasebni kot tudi državni izvajalci zdravstvenih storitev, "črtajo varovalke, ki zagotavljajo kakovost in varujejo pacienta tudi v primeru zasebnih izvajalcev, samo zato, da bo lahko vsak s. p. in čisto vsak mazač dobil svojo tranšo javnih sredstev".

Predsednica odbora Anja Bah Žibert (SDS) je Kordiša opozorila, da o zdravnikih v državnem zboru ne more govoriti kot o mazačih, in mu izrekla prvi opomin. Nato sta nadaljevala prerekanje, med katerim mu je izrekla še dva opomina in mu odvzela besedo.

Zdravstvo.si: Resnica je ravno obratna

Na Kordiševe besede so se odzvali v civilnodružbenem gibanju zdravstvo.si, kjer pravijo, da je Kordiševo napačno razumevanje razpisa kot privatizacije zdravstva njegova pravica, čeprav je resnica po njihovih besedah ravno obratna: "To je prvi korak v smer javnega zdravstva po zahodnoevropskem zgledu, kjer je v središču bolnik in njegova prosta izbira, da pride čim prej do najboljšega zdravljenja."

"Javnosti sporočamo, da smo zdravnice in zdravniki vestni in odgovorni pri opravljanju svojega dela, ne glede na to, kje in kako svoje delo opravljamo. Svoje bolnike zdravimo enako ne glede na njihovo politično opredelitev ali katerokoli drugo osebno okoliščino," so zapisali in dodali:

"Očitno pa nismo vsi zdravniki enaki za nekatere politike, ki z zagovarjanjem obstoječega preživelega državnega zdravstva omogočajo korupcijo, tiho privatizacijo in nepoštene zaslužke peščici posameznikov, v škodo bolnikov in zdravstvenih delavcev, kar se dogaja že 30 let. Vsem apologetom zlaganega javnega zdravstva sporočamo, da vaših sprevrženih dejanj bolniki in zdravniki ne bomo pozabili."

Kljub vsemu se sprašujejo, kje so meje dopustnega ter ali bo naslednja stopnja poziv k linču zdravnikov zasebnikov in vseh zdravnikov, ki si prizadevajo za široko dostopno javno zdravstvo po vzoru tistih v razvitih državah Evropske unije.

"Kordiš naj se opraviči"

Izjavo poslanca Kordiša so ostro obsodili in ga pozvali, da se zdravnicam in zdravnikom, "od katerih so marsikateri v težkih časih pandemije tudi v prvih bojnih vrstah, drugi pa se v spremenjenih razmerah trudijo za zdravje in mnogokrat življenja sodržavljank in sodržavljanov brez covid-19", javno opraviči.

Zdravniške organizacije in pristojne institucije so na drugi strani pozvali, da zdravnike in druge zdravstvene delavce zaščitijo pred "nedostojnimi in nedopustnimi obtožbami, ki so v preteklosti tudi že privedle do tragične smrti zdravnika".

Vodjo stranke Levica Luko Mesca so pa pozvali, naj državljanom, "ki so za stranko Levica namenili svoje glasove in nemalo sredstev", pove, kaj na področju zdravstva so uresničili iz svojega predvolilnega programa.

Štiri vprašanja za Levico

"Časa je bilo dovolj. Ne nazadnje so podpirali prejšnjo vlado in so imeli za uresničitev vse možnosti," poudarjajo v gibanju in stranko Levica sprašujejo:

Kako in za koliko ste skrajšali čakalne vrste v zdravstvu v tem mandatu? Kako ste zaustavili korupcijo s strani dobaviteljev? Katerega dobavitelja ste javno napadli tako, kot ste danes zdravnike? Kam ste ga prijavili? Kako ste zaščitili zdravnike, ki so javno opozarjali na korupcijo? Koga konkretno? Ali boste prevzeli odgovornost za to, da imamo še vedno dopolnilno "zavarovanje", za katero državljani ne dobijo nič?"

Poslanca Kordiša pa so vprašali, če ve za zdravnike mazače, koga in kam jih je prijavil. Mazaštvo je namreč kaznivo dejanje in ga je zato dolžan prijaviti vsak, ki zanj ve.

Kazenski zakonik RS, 180. člen - Mazaštvo (1) Kdor se ukvarja z zdravljenjem ali opravljanjem zdravilske dejavnosti, čeprav nima predpisane kvalifikacije, in pri tem odvrne bolnika od pravočasnega iskanja zdravniške pomoči, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. (2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki povzroči pomembno škodo na zdravju osebe, ki v postopke zdravljenja ni privolila ali ni bila sposobna privoliti, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let. (3) Če ima dejanje iz prvega odstavka za posledico smrt bolnika, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. (4) Pripomočki, namenjeni ali uporabljeni za zdravljenje po prvem odstavku tega člena, se odvzamejo. Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012: 180. člen KZ-1, Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15: KZ-1-NPB4.

Pod dopis zoper Kordiševo izjavo so se podpisali naslednji znani slovenski zdravniki:

Beltram Matej

Brecelj Erik

Kalan Gorazd

Kališnik Matija

Krkovič Matija

Mrevlje Blaž

Noč Marko

Muževič Igor

Podnar Simon

Vesel Samo

Vranič Andrej

Zevnik Krištof