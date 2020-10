Huda kri v DZ: Miha Kordiš vpleten v nov incident

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na seji parlamentarnega odbora za zdravstvo se je poslanec Levice Miha Kordiš sprl s predsednico odbora Anjo Bah Žibert (SDS) in ostal brez besede.



Video: RTV Slovenija

Odbor DZ za zdravstvo je na zahtevo poslanskih skupin Levica, SD, SAB in LMŠ obravnaval predlog petega protikoronskega zakona.

Z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivosti v zdravstvu in socialno varstvenih zavodih je v zakonu med drugim predvidenih več ukrepov. Ukinja se zahteva po delovnih izkušnjah odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti v javnih zdravstvenih zavodih ter zamrzuje časovna omejitev tedenskih ur, ki jih zdravniki lahko opravijo pri drugem izvajalcu.

V zdravstvu se omogoča tudi začasna razporeditev zaposlenih, prav tako v domovih za starejše in pri ostalih izvajalcih socialno varstvenih storitev. Uvajajo se tudi novi dodatki k plači, piše STA.

Kako nameravajo skrajšati čakalne dobe?

Da bi skrajšali čakalne dobe, je predvidena objava nacionalnega razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, na katerega se bodo lahko prijavili tako javni kot zasebni zdravstveni zavodi. Financirale ga bodo zdravstvene zavarovalnice in državni proračun.

Javni zdravstveni zavodi bodo upravičeni tudi do povračila stroškov za nakup medicinske opreme, potrebne zaradi covida-19. Enako velja za domove za starejše, ki jim bo država povrnila tudi izpad prihodkov zaradi nezasedenih zmogljivosti.

Anja Bah Žibert: Zdravniki niso mazači

Miha Kordiš je med sejo zatrdil, da se v petem protikoronskem zakonu "črtajo varovalke, ki zagotavljajo kakovost in varujejo pacienta tudi v primeru zasebnih izvajalcev, samo zato, da bo lahko vsak s. p. in čisto vsak mazač dobil svojo tranšo javnih sredstev".

Predsednica odbora Anja Bah Žibert (SDS) je Kordiša opozorila, da o zdravnikih v državnem zboru ne more govoriti kot o mazačih in mu izrekla prvi opomin. Nato sta nadaljevala s prerekanjem, med katerim mu je izrekla še dva opomina in mu odvzela besedo.