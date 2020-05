Na maratonski seji odbora DZ Irglovo skoraj spravili v jok

Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi, ki še traja, še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona za potrditev na petkovi izredni seji. Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki jim uvodoma ni uspelo s predlogom za zamik obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87 členov, do zdaj so jih pregledali dobro četrtino.

Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.

Minister za delo Janez Cigler Kralj je sinoči ob začetku obravnave dejal, da so s prvim in drugim svežnjem protikoronskih ukrepov pomagali 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim svežnjem pa se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi turistične bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev, piše STA.

Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.

Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.

Predsedujoča odboru Eva Irgl na robu solz

S sprejetjem zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato predlagal, naj se obravnavo preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel, poroča STA.

Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu je Irglova po poročanju STA na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje poslanske kariere še ni doživela.

V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa do zdaj ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostrujejo pogoji za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.