Burno: poglejte si spopad med Tankom in Nemcem o fantomskih vojakih #video

Ker je ponoči podpredsednik državnega zbora Jože Tanko (SDS) po več opominih zaradi zlorabe proceduralnega predloga za polemiko odvzel besedo Matjažu Nemcu (SD), ki je ugovarjal trditvam zunanjega ministra Anžeta Logarja (SDS), je bila danes zjutraj v državnem zboru cela serija protestov iz opozicijskih strank. Iz LMŠ je opozicijska podpredsednica Tina Heferle celo predlagala, da Tanko ne bi smel več voditi sej in bi to ob predsedniku Igorju Zorčiču (SMC) počela le še ona in podpredsednik iz vrst DeSUS Branko Simonovič.

A s predlogom odstavitve Tanka Heferlejevi ni uspelo. Bodo pa o dilemah poslanskega zlorabljanja proceduralnih predlogov za polemike in vodenja zbora jutri razpravljali vodje poslanskih skupin.

V čigavo dobro SD napada ministre?

Zaplet se je ponoči začel, ko je zunanji minister Anže Logar (SDS), ko je odgovarjal Niku Prebilu (SMC), dejal:

"Glejte, ravno danes smo izvedeli, da je zaradi nekega očitno izmišljenega članka, da naj bi nekdo iz slovenske vojske na meji z Italijo s puško, z mitraljezom, meril nekomu v glavo, skoraj mednarodni škandal. Si predstavljate? Zaradi domnevno izmišljenega članka. Namesto da bi se ukvarjali s pravimi zadevami ... In potem nekateri, med drugim poslanci SD, to uporabljajo za politični napad na tri ministre te vlade. Če se moramo o takih stvareh pogovarjati in ni glavna tema, kaj je dobro za državljane, potem je pravo vprašanje, kam vodi takšno ravnanje."

Zaradi poročanja Primorskega dnevnika so iz SD pred tem zahtevali celo odstope ministrov, ker naj bi slovenski vojaki grozili sprehajalcu ob meji med Italijo in Slovenijo, kjer naj bi lovili migrante, ki iz Slovenije bežijo v Italijo. Iz vojske in policije so po preverjanju včeraj zanikali, da bi bila vojska vpletena v to dogajanje, o katerem je Primorski dnevnik v soboto poročal po trditvah anonimnega sprehajalca, trditev o nasilju vojakov pa ta medij ni preverjal pri vojski.

Nemec: To je Škandal

Na Logarjevo opozorilo o lažnivih zgodbah z resnimi mednarodnimi posledicami in o neodgovornem ravnanju SD se je odzval Matjaž Nemec (SD), sicer predsednik parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki pa ponoči, bilo je tik pred 22. uro, ni bil na vrsti za besedo.

Besedo je zahteval za postopkovni predlog in podpredsedniku Jožetu Tanku (SDS), ki je sejo vodil, ko mu jo je dodelil, dejal: "Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo."

Potem pa je nadaljeval: "Jaz sem se moral odzvati na to nerazumno interpretacijo ministra za zunanje zadeve, ko je dejansko …"

Matjaž Nemec (SD) je predsednik parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Foto: STA

Na ta uvod, ki je kazal, da Nemec namerava polemizirati z Logarjem, kar je zloraba, se je Tanko odzval: "Kakšen je vaš postopkovni predlog?"

Nemec je vztrajal, da po poslovniku sme tri minute pojasnjevati, kaj bo predlagal, in nadaljeval: "Gospod minister se je dotikal vprašanja, o katerem danes piše italijanska ANSA, to je tiskovna agencija in to je problem ministra za notranje zadeve. Dovolite mi, da preberem: zaradi dogodka se je prah dvignil tudi v Italiji, poslanka iz vrst demokratov je sporočila, da je v povezavi z novicami o skrb vzbujajočih dogodkih na meji med Italijo in Slovenijo na kratko že obvestila zunanje ministrstvo, zunanjega ministra Luigija Di Maia pa bo pozvala, naj od slovenske vlade, torej ministrstva, torej od ministra Logarja, zahteva pojasnilo o vseh vidikih tega dogodka, poroča italijanska tiskovna agencija …"

Tanko je ponovno vztrajal, naj Nemec pojasni svoj postopkovni predlog.

Ker pa je Nemec vztrajal, da tega še ne bo storil, in je nadaljeval s polemiziranjem, mu je Tanko izrekel opomin. Po očitku, da zlorablja položaj, je Nemcu Tanko izrekel še drugi opomin in mu tudi odvzel besedo.

Nemec se je odzval, da je to škandal. Šel je tudi osebno do Tanka. Ki mu je pozneje, ker ni odnehal, pokazal celo vrata iz dvorane. Protestiral je Nemec tudi na spletnem omrežju. Tako:

⛔ Brez pravice do besede, brez besede za pravico.

Utišali so demokracijo, ugrabili so državo.

Predsednik DZ @IgorZorcic, do kdaj še boste dopuščali takšne kršitve? pic.twitter.com/gBFeIwnbb6 — Matjaž Nemec (@MatjaNemec) May 26, 2020

Zaradi tega zapleta se je danes zjutraj seja zbora začela s celo serijo ostrih protestov iz opozicije čez Tanka. Tina Heferle je predlagala celo, da bi Tanka "odstavili" od vodenja, ker je preveč hud. To je storila tako:

"Glede na to, da se kršitve kar ponavljajo, predvsem s strani kolega Tanka, in glede na to, da jaz kot predsednica in kolega Simonovič kot podpredsednik zgledno vodiva vse seje državnega zbora brez kakršnikoli kršitev poslovnika, brez poseganja v razprave poslancev in tako naprej, je moj postopkovni predlog ta, da se seznam, ki je vedno vnaprej določen za vodenje sej državnega zbora, kjer imamo terminski plan vodenja, se pravi predsedniki in podpredsedniki, da se ta seznam spremeni, da se vodenje sej dodeli gospodu Simonoviču, meni in pa vam gospod predsednik, dokler gospod Tanko ne bo te prakse kršenja poslovnika spremenil, se mu pač odreče vodenje sej državnega zbora. To je moj postopkovni predlog."

A Heferlejevi s predlogom odstavitve Tanka ni uspelo.

Ker je Nemec vztrajal pri svojem in nadaljeval polemiziranje, mu je Jože Tanko (SDS) izrekel opomin. Foto: STA

Predsednik Igor Zorčič (SMC) pa je napovedal, da bodo o problemih zlorab procesnih predlogov in težavah pri vodenju govorili na jutrišnjem posvetu vodij poslanskih skupin, kjer bo tema tudi spreminjanje volilne zakonodaje, da bi uresničili odločbo ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da se volilni okraji, v katerih volimo poslance, med sabo preveč razlikujejo in jih morajo poslanci zaradi tega popraviti.