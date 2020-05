Cigler Kralj: "Pripravljeni smo pomagati vsakemu podjetju"

Janez Cigler Kralj je med glavnimi rešitvami predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni covid-19, ki ga bo DZ potrjeval na petkovi izredni seji, navedel subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in turistične bone, piše STA.

Država pripravljena pomagati vsakemu podjetju

Zadnje bodo prejeli vsi prebivalci Slovenije, polnoletni v vrednosti 200 evrov, mlajši pa v vrednosti 50 evrov, uporabiti pa jih bo mogoče za plačilo prenočitve oziroma prenočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji. "S prvim in drugim paketom smo pomagali 1,3 milijona prebivalcem, s tretjim bomo pomagali vsem," je komentiral minister.

Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona pa je navedel subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala od pet do 20 ur na teden. "Pripravljeni smo pomagati vsakemu podjetju za vsakega zaposlenega, da bodo lahko prebrodili težje čase," je dejal Cigler Kralj.

Foto: STA

Posebej za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. "Za pomoč tej panogi smo se odločili, ker gre za gospodarsko panogo, ki je bila zaradi krize močno prizadeta, morala je ustaviti poslovanje in bo pričakovano težje znova začela izvajanje storitev," je dejal minister, poroča STA.

Predlog zakona prinaša še nekatere druge ukrepe, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih, Cigler Kralj je na primer navedel izplačilo dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve pripadnikom civilne zaščite in drugim sodelujočim pri opravljanju nalog za zajezitev epidemije.

K predlogu zakona je vloženih veliko število dopolnil, odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide pa naj bi ga za potrditev na petkovi izredni seji pripravil danes, še navaja STA.