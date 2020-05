Protestnike pred ministrstvom odpeljali policisti #video

Okoli deset protestnikov že od jutra protestira pred okoljskim ministrstvom v Ljubljani. Čeprav protestniki, opremljeni s transparenti, mirno sedijo pred vhodom v obe stavbi ministrstva, je policija pridržala štiri izmed njih in jih pozneje tudi izpustila. Preostali naj bi vztrajali do 16. ure. Protestirajo zaradi današnje obravnave tretjega protikoronskega paketa, ki bo podaljšal omejitev pravic nevladnih organizacij.

Člani nevladne organizacije Balkan River Defence že od 8. ure mirno in molče protestirajo pred vhodom v ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani. Okoli deset protestnikov je z lastnimi telesi zavzelo prostor pred vhodoma v obe stavbi ministrstva za Bežigradom.

"Gre za pasiven miroljuben protest, pri katerem vstopajočih v stavbi ne bomo aktivno ovirali, le s svojo prisotnostjo jim bomo dali misliti o svojem početju, saj bodo za dostop do računalnikov, kjer se po navodilih ministra za uničevanje okolja dogaja kup za slovensko naravo in ljudi škodljivih reči, morali dobesedno stopiti prek nas," so zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Čeprav so protestniki napovedovali, da bodo pred ministrstvom vztrajali do 16. ure, jim je načrte dopoldne prekrižala policija. Štiri protestnike, ki so mirno sedeli pred vhodom v stavbo nekdanje veleblagovnice Astra, kjer ima prostore ministrstvo, so policisti odnesli v policijski kombi. Odpeljali naj bi jih na Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad.

Pridržane protestnike so pozneje izpustili in jim zaradi kršitev zakona o zasebnem varovanju, zakona o varstvu javnega reda in miru ter zakona o osebni izkaznici izdali plačilne naloge, zaradi kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah pa o tem obvestili zdravstveni inšpektorat, piše STA.

Vizjak opozicijskim poslanskim skupinam očital "militantno retoriko"

Preostali protestniki pred glavno stavbo ministrstva, kjer je tudi pisarna ministra Andreja Vizjaka, še vztrajajo. Vizjak je v nagovoru v državnem zboru proteste pred ministrstvom povezal s sprejemanjem zakona o ohranjanju narave, ki je danes na dnevnem redu redne majske seje. S tem zakonom naj bi zaostrili pogoje, v skladu s katerimi lahko nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, vstopajo v upravne in sodne postopke po tem zakonu.

Minister Andrej Vizjak Foto: STA

Minister je opozicijskim poslanskim skupinam očital "militantno retoriko" ter spomnil, da gre pri obravnavanem zakonu po mnenjunnjihovih poslancev za vojno napoved ohranjanju narave in zniževanje standardov varstva okolja.

"Nujno je to povezati s številnim protesti, ki so ne nazadnje tudi danes pred našim ministrstvom, kjer nekaj aktivistov fizično preprečuje vstop v ministrstvo," je povedal Vizjak. "Gre za razmeroma agresivno politiko, pa ne samo pri tem predlogu. Taka agresivna politika teh istih skupin je tudi pri številnih prepotrebnih projektih za razvoj države," je bil kritičen, piše STA.

Protesti zaradi tretjega protikoronskega paketa

Današnji protesti minevajo v luči obravnave predloga tretjega protikoronskega zakona, ki bo podaljšal omejitev pravic nevladnih organizacij. Z zakonom se bo namreč do konca leta 2021 podaljšalo ukrepe na področju gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona, ki z namenom pospešitve naložb določa ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj, tudi z zaostritvijo pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih, njegova veljavnost se s koncem maja izteka.

Podobno rešitev je vlada predvidela tudi v predlogu interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih naložb za zagon gospodarstva po epidemiji, ki je prav tako na dnevnem redu petkove izredne seje DZ. Proti takšni "razprodaji okolja" na spletu kroži peticija, ki jo je doslej podpisalo že več kot 15 tisoč ljudi, navaja STA.