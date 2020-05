Na petkovih protestih v Ljubljani pridržali enega od protestnikov #foto #video

V petek so policisti na sicer mirnih protivladnih protestih v Ljubljani zaznali nekaj prekrškov, so danes sporočili s policije. Opravili so 33 postopkov ugotavljanja identitete in ugotovili štiri kršitve javnega reda in miru, eno kršitev zakona o osebni izkaznici in 23 kršitev odloka o prepovedi zbiranja na javnih mestih. Eno osebo so pridržali.

Na petkovih protestih se je po navedbah ljubljanske policijske uprave zbralo okoli pet tisoč kolesarjev in pešcev. Vsi so hodili oziroma vozili po ulicah na območju centra mesta, nekaj jih je bilo tudi na Trgu republike.

Policisti so na kraju opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost prometa in nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih. Udeležence protesta so opozarjali, da upoštevajo ukrepe, določene z odlokom za preprečevanje in širjenje nalezljive bolezni.

Policisti proti protestniku uporabili prisilna sredstva

Dogodek je sicer potekal mirno, so pa policisti zaradi zagotovitve varnosti vsem udeležencem v cestnem prometu v okolici zaprli več ulic. Eden od udeležencev shoda se je v identifikacijskem postopku uprl in ni upošteval ukazov policistov, zato so policisti uporabili prisilna sredstva. Osebo so privedli v prostore policije in jo po končanem postopku izpustili, so še zapisali.

V Ljubljani in drugih slovenskih mestih je več tisoč ljudi v petek spet protestiralo proti vladi Janeza Janše. Foto: Ana Kovač

Policisti sicer še naprej zbirajo obvestila glede shoda in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo oziroma obvestili pristojni zdravstveni inšpektorat, poroča STA.