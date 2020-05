Bodo poslanci danes pristrigli peruti nevladnim organizacijam?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vladni predlog novele zakona o ohranjanju narave je sprva predvideval le manj zahtevne uskladitve zakona s pravom EU. A poslanci SNS so nato vložili dopolnilo, ki predvideva omejitev delovanja nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih. Določa namreč minimalno število članov, število in profil zaposlenih oziroma kapital, odvisno od pravnoorganizacijske oblike organizacije, navaja STA.

SMC je sicer amandma dopolnil na način, da bi status lahko imele tudi organizacije, ki imajo z državo sklenjeno koncesijo za izvajanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri, pogodbo o upravljanju zavarovanih območij ali pa opravljajo naloge zaščite in reševanja.

Omejitvam ostro nasprotujejo predstavniki naravovarstvenih organizacij, nezadovoljni pa so tudi v opoziciji, zato je Levica pripravila amandmaje k predlogu novele zakona, s katerimi želi nevladnikom še naprej omogočati nemoteno delo, piše STA.

Na dnevnem redu tudi spremembe zakona o Triglavskem narodnem parku

Poslanci bodo obravnavali tudi predlog sprememb zakona o Triglavskem narodnem parku, ki ga je v obravnavo vložil bivši bohinjski župan in aktualni državnozborski poslanec iz SAB Franc Kramar in na novo definira način dodeljevanja sredstev iz državnega proračuna občinam v parku. Vlada predlaganim rešitvam nasprotuje.

Na mizi bo tudi vmesno poročilo o delu parlamentarne preiskovalne komisije, ki se je ukvarjala z delovanjem Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), del seje pa bodo poslanci zaradi zaupnih dokumentov opravili brez navzočnosti javnosti. Komisija je v vmesnem poročilu ugotovila, da je pri prenosu terjatev na DUTB prišlo do več nepravilnosti in sumov kaznivih dejanj.

Parlamentarno pot pa bosta danes končala predloga o dodelitvi izjemnih pooblastil vojski na južni meji in predlog resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer, saj na pristojnih odborih nista prejela zadostne podpore.