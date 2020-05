Izjemna pooblastila vojski danes tudi dokončno pokopana

Vlada je marca državnemu zboru predlagala, da v skladu s 37.a členom zakona o obrambi podeli izjemna pooblastila vojski, saj da to zahtevajo varnostne razmere, ki so posledica zaostrenih zdravstvenih razmer zaradi epidemije covid-19, in varnostne razmere na področju migracij.

Kot so pojasnjevali v vladi, epidemija na eni strani pred policijo postavlja nove naloge in obveznosti, po drugi strani pa so pripadniki slovenske policije izpostavljeni tveganju obolelosti z virusom.

Vlada: Učinkovit nadzor meje brez dodatnih pooblastil vojski ni več mogoč

"Povsem jasno je, da pri takih trenutnih razmerah napotovanje in premeščanje dodatnih pripadnikov policije iz notranjosti na južno mejo ni mogoče. Prav tako zgolj sodelovanje Slovenske vojske s Policijo po četrtem odstavku 37. člena ZObr ne zadostuje, saj so se varnostne razmere tako poslabšale, da učinkovit nadzor državne meje brez dodatnih pooblastil pripadnikom Slovenske vojske ni več mogoč," je v obrazložitvi sklepa zapisala vlada.

Sklep na odboru DZ za obrambo v začetku aprila ni dobil zadostne dvotretjinske podpore, od 19 članov ga je podprlo 11. Predlog so poleg koalicijskih poslancev SDS, SMC, NSi in DeSUS podprli še poslanci opozicijskih SNS. Poslanci LMŠ, Levice in SD so bili proti, poslanec SAB pa je bil vzdržan.

Danes bo sklep s predstavitvami stališč poslanskih skupin tudi formalno končal svojo pot v DZ.

Nasprotniki sklepa: Potrebe ni, pritisk migrantov popušča

Nasprotniki dodelitve izjemnih pooblastil vojski so na odboru menili, da potrebe po dodatnih pooblastilih vojski ni, saj pravijo, da pritisk migrantov popušča. Vojska pa naj v kriznih razmerah zaradi epidemije raje pomaga pri drugih nalogah, kot so logistika, helikopterski prevozi, razkuževanje in humanitarno udejstvovanje, so menili.

V Slovenijo aprila precej manj migrantov kot lani

Aprila letos so policisti obravnavali 559 ilegalnih prehodov meje, lani v istem obdobju 1.389.

V Sloveniji je trenutno 418 prosilcev za azil, aprila so jih v azilni dom ali njegove izpostave na novo nastanili le 16. Za primerjavo, aprila lani so jih na novo nastanili 334.

MNZ ni sprejemal prošenj, na podajo čakata 202 migranta

Na podajo vloge za mednarodno zaščito trenutno čakata 202 migranta. Konec maja lani je na sprejem prošnje čakalo le 48 oseb, v azilnem domu na Viču pa je bilo nastanjenih 148 oseb.

Višja številka čakajočih na podajo vloge je posledica dejstva, da je ministrstvo za notranje zadeve v času epidemije koronavirusa razen za ranljive skupine prenehalo sprejemati prošnje za mednarodno zaščito. Pred tedni je bila številka čakajočih na podajo vloge sicer višja še za nekaj deset oseb.

Z ministrstva za notranje zadeve (MNZ) so pred tednom dni sporočili, da dnevno obravnavajo med 10 in 15 prošenj za mednarodno zaščito.

Na Viču jih na podajo vloge čaka 145, v Logatcu 57

Migranti na podajo vloge čakajo v sprejemnici azilnega doma na Viču in izpostavi azilnega doma v Logatcu. Kot so nam sporočili iz Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, je v azilnem domu na Viču nastanjenih 256 prosilcev za mednarodno zaščito in 145 vlagateljev namere, v izpostavi na Kotnikovi 64 prosilcev za mednarodno zaščito, v izpostavi v Logatcu pa 45 prosilcev za mednarodno zaščito in 57 vlagateljev namere.

V sprejemnici, kjer je uradno le 26 postelj, običajno migranti preživijo le kratek čas do vložitve prošnje za mednarodno zaščito. Na odločitev MNZ o njihovi prošnji pa potem čakajo v nastanitvenih delih azilnega doma.

Če je objekt prezaseden, skupne prostore preoblikujejo v nastanitvene zmogljivosti

Kot so nam sporočili z Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, v primeru, da je kateri od objektov prezaseden, razmere rešujejo tako, da skupne prostore preoblikujejo v nastanitvene zmogljivosti.

Zmogljivosti azilnega doma in njegovih izpostav:



Azilni dom na Viču: 203 osebe

Izpostava na Kotnikovi: 80 oseb

Izpostava v Logatcu: 108 oseb

Kaj piše v 37.a členu (izjemna pooblastila vojske)



(1) Če to zahtevajo varnostne razmere, lahko Državni zbor na predlog vlade z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev odloči, da pripadniki Slovenske vojske, skupaj s policijo, izjemoma, pri širšem varovanju državne meje, v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade iz četrtega odstavka prejšnjega člena, izvajajo tudi naslednja pooblastila:

1. opozarjajo;

2. napotujejo;

3. začasno omejujejo gibanje oseb;

4. sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic.



(2) Pooblastila iz prejšnjega odstavka izvajajo pod pogoji, ki so predpisani za policiste.



(3) O opravljenih pooblastilih iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo policijo.



(4) Državni zbor v aktu iz prvega odstavka tega člena določi rok, v katerem lahko pripadniki Slovenske vojske izvajajo pooblastila iz prvega odstavka tega člena, ki sme trajati le nujno potreben čas za izvedbo, vendar ne več kot tri mesece. Obdobje iz prejšnjega stavka se lahko pod istimi pogoji ponovno podaljša.

