Han: Žalite me kot kolaboranta, njih kot fašiste #video

"Če bi opozicija sodelovala, bi ta zakon lahko zrušili. Pa ga ne bomo, ker socialdemokrati kolaborirajo s fašistoidno vlado Janeza Janše, da kadrovsko korupcijo v slovenski vojski legalizirajo," je bil pred glasovanjem Kordiš jezen, ker so poslanci SD javno napovedali, da bodo podprli spremembo zakona o obrambi, da bi rešili težave vojakov, ki po dopolnjenem 45. letu izgubijo delo.

"Pazite na svoje besede," je Zorčič že med žaljivim nastopom opozoril Kordiša. Poslanec Levice Kordiš je v dvorani izstopal tudi, ker je imel na obrazni maski veliko rdečo peterokrako zvezdo.

Opravičiti pa se Kordiš tudi po protestih ni bil pripravljen. Zorčič mu je, ker se ni opravičil in je vztrajal pri žaljivih trditvah, na koncu odvzel besedo.

Kordišev poskus, da bi z zmerjanjem vplival na razplet glasovanja, ni bil uspešen. Za spremembo zakona o obrambi je bila nujna podpora dveh tretjin poslancev. Za spremembe, ki jih je pripravilo ministrstvo za obrambo, ki ga vodi Matej Tonin (NSi), je bilo krepko več poslancev. Za je glasovalo 65 poslancev, proti pa osem iz Levice Luke Meseca. Vzdržali so se poslanci LMŠ Marjana Šarca. Vse druge stranke in oba predstavnika narodnosti so spremembe zakona o obrambi podprli. Dvanajst glasov SD je bilo odločilnih. Grafično je bil razplet glasovanja takšen: