Kordiša ima dovolj: "Konec je tega, sicer bom poklical policijo" #video

Poslanec Levice Miha Kordiš je s svojimi izjavami spet poskrbel za nekaj vroče krvi med poslanci. Kordiš je namreč na seji komisije za nadzor javnih financ vpletene v nabavo zaščitne opreme za epidemijo covid-19 prek posrednikov označil za kriminalce. To je med drugim močno razburilo tudi vodjo poslancev NSi Jožefa Horvata. Ta je Kordiševe izjave označil za nedopustne in zagrozil, da bo, če bo Kordiš nadaljeval neutemeljene obtožbe, v parlament poklical policijo.

"Govorim konkretno o tem, da politično odločitev in kasnejšo prakso za nabavo prek posrednikov označujem za organiziran kriminal, vpletene v izvedbo za kriminalce. To je moja politična sodba, ki je tudi utemeljena," je na seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ izjavil poslanec Levice Miha Kordiš.

Reberšek: Kordiš nam v živo demonstrira, kaj se zgodi, če poješ zeleno mušnico

Na njegove besede sta se med drugim ostro odzvala poslanca NSi Aleksander Reberšek in Jožef Horvat. "Zgleda, da se je začela sezona nabiranja gob. Miha Kordiš nam tukaj v živo demonstrira, kaj se zgodi, če poješ zeleno mušnico. Za to, kar je dejal gospod Kordiš, ni popolnoma nobenih dokazov. Takšno neosnovano obtoževanje je popolnoma neprimerno, pa tudi zavrženo in nevredno hrama demokracije," je menil Reberšek.

"To, da nekomu drugemu očita, da je kriminalec, je tudi kaznivo dejanje po 162. členu kazenskega zakonika. Morda se kdo od poslancev pri tem zanaša na imuniteto, vendar pa opozarjam, da je popolnoma neprimerno, da se v hramu demokracije razpravlja na način, da se s tem izpolnjuje znake kaznivega dejanja," je še poudaril Reberšek.

Horvat: Če tega ne bo konec, bom poklical policijo

Horvat je med drugim dejal, da bi morali Kordiša zaradi tovrstnih potez, ki jih večkrat izvaja, odstraniti s pomočjo policije. "Jaz nisem član kriminalne združbe in moja družina tudi ne. Če bi pravna država delovala, bi kolega dobil že najmanj 30 tožb. Pa jih ne bo dobil, ker pravna država ne deluje. Jaz moram zaščititi dobro ime članov, ministrov in poslancev NSi," je dejal Horvat.

"To, kar se dogaja zadnje tedne, je nezaslišano. Jaz nisem član kriminalne združbe, to pa stalno poslušam. Kdo je ta kolega Kordiš, ki nam kar razlaga, da krademo, da smo kriminalci na oblasti? Jaz sem tudi na oblasti, sem član koalicije. Konec je tega, zdaj pa je konec tega, sicer bom jaz poklical policijo," je dodal vodja poslancev NSi.