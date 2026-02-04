Volilna kampanja pred marčevskimi volitvami v DZ bo uradno stekla 19. februarja, danes pa se izteče rok, do katerega morajo organizatorji kampanje odpreti posebne transakcijske račune za njihovo financiranje. Na njem mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške.

Organizatorji volilne kampanje morajo tako po rokovniku Državne volilne komisije (DVK) poseben transakcijski račun za financiranje volilne kampanje odpreti najpozneje še danes. Sicer pa velja, da morajo organizatorji poseben transakcijski račun odpreti še preden opravijo prvo transakcijo, namenjeno kampanji.

V torek zvečer je po podatkih registra transakcijskih računov, objavljenega na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, transakcijske račune že odprlo 17 političnih strank, ki bodo nosilke kampanj. Med njimi so vse stranke, ki imajo poslance v DZ, torej Gibanje Svoboda, SDS, SD, NSi, Levica, Demokrati Anžeta Logarja, Suvereni in Mi, socialisti.

Prav tako so to volilno opravilo že spravile pod streho Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča, Piratska stranka, Zeleni Slovenije, SNS, Stranka generacij, Glas upokojencev Pavla Ruparja, Nič od tega, Stranka slovenskega naroda in Neodvisna stranka Pomurja.

Podatke o odprtju računa za volilno kampanjo bodo morali organizatorji kampanj sporočiti DVK do 19. februarja, ko bo tudi zadnji možen dan za oddajo podpore listam za vložitev kandidatur in tudi za samo vložitev kandidatnih list na volilne komisije volilnih enot.