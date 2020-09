Opozicija zaradi Hojsa zahteva izredno sejo

Poslanci opozicijskih strank SD, Levica in LMŠ so včeraj na predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča (SMC) naslovili zahtevo za sklic izredne seje , na kateri bi obravnavali interpelacijo zoper notranjega ministra Aleša Hojsa.

Kot so zapisali v obrazložitvi zahteve, je Hojs po tem, ko je bila obravnava interpelacije uvrščena na septembrsko redno sejo, nepreklicno odstopil, s čimer se je po Hojsovih besedah seznanil tudi predsednik vlade Janez Janša. Mediji so poročali, da je Janša Hojsov odstop sprejel, vendar o tem v skladu s poslovnikom ni obvestil predsednika državnega zbora, posledično pa se z odstopom ministra niso seznanili poslanci.

Opozicija: Janša in Hojs ne spoštujeta pravne države

"Danes, ko vlagamo zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora, je minister Hojs še vedno na položaju. Kljub nepreklicnemu odstopu. Tako predsednik vlade skupaj z ministrom Hojsom vzpostavlja prakso nespoštovanja pravnih pravil in nadaljuje nespoštovanje pravne države. To je še en razlog več za to, da se interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve obravnava na izredni seji," so poudarili.

Zaradi Kanglerjevega dopisa parlamentarni nadzor na policiji

Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb medtem danes opravlja nadzor nad delom policije. Razlog je dopis državnega sekretarja Franca Kanglerja generalnemu direktorju policije Andreju Juriču, od katerega je zahteval, naj ukrepa zoper kriminaliste Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki so zaradi povezav s prostitucijo preiskovali njegovega znanca Jožeta Kojca, saj naj bi po Kanglerjevem mnenju delali nezakonito.



Kangler je v odzivu za STA poudaril, da tega, da so preiskovalci delali nezakonito, ni ugotovil sam, ampak je to ugotovilo koprsko sodišče v odločbi, s katero je izločilo kup nezakonito pridobljenih dokazov. Kangler je poleg tega zavrnil, da je tako ukrepal, ker pozna enega od obtoženih.

Kaj očitajo ministru?

Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB so junija vložile interpelacijo notranjega ministra Aleša Hojsa. Glavni očitek zoper ministra je odločitev njegovega ministrstva, ki omogoča koncert hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona, ki ga povezujejo ustaštvom.



Hojsu očitajo tudi izjave in ravnanja, s katerimi je po njihovem mnenju pokazal, da "ni vreden časti in javnega zaupanja" za opravljanje funkcije notranjega ministra. Med drugim ocenjujejo, da je s sugestijami policiji o njenem ravnanju na petkovih protestih prekoračil svoja pooblastila.



Prav tako mu očitajo, da je s hitrimi menjavami na ključnih kadrovskih položajih v obveščevalnem in varnostnem sistemu pokazal interes za popolno obvladovanje teh služb.

Kako odgovarja Hojs?

Hojs je v odgovoru na interpelacijo zapisal, da pri svojem delu povsem sledi prisegi ob nastopu funkcije, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.



Prisegi, kot je zapisal, sledi tudi z utemeljevanjem odločbe ministrstva za notranje zadeve glede Thompsonovega koncerta: "S tem pa nikakor ne poveličujem ustaštva oziroma se v tem delu v celoti strinjam s policijo kot predlagateljem prepovedi koncerta in Upravno enoto Maribor, da je kakršno koli poveličevanje ustaškega režima zavržno in nedopustno dejanje."

Minister zavrnil tudi očitke o zamenjavi direktorja NPU

V zvezi z očitki o politični zamenjavi direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) je navedel, da direktorja NPU po zakonu imenuje in razrešuje generalni direktor policije, za postopek pa se uporablja določbe zakona o javnih uslužbencih, ki urejajo imenovanje in razrešitev direktorja organa v sestavi.