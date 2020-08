Minister Aleš Hojs se čudi nad ogorčenjem slovenske javnosti nad zapisom njegovega uslužbenca Boruta Jakopina. Meni, da je sporni tvit neprimeren in žaljiv, moti pa ga, da so najbolj ogorčeni molčali v aferi Zorana Jankovića s farmacevtko.

Notranji minister Aleš Hojs se je na Twitterju odzval na objavo spornega tvita svojega uslužbenca. Borut Jakopin, ki je na ministrstvu za notranje zadeve pooblaščen za varstvo osebnih podatkov, je namreč pred dnevi ravnanje delavcev na centru za socialno delo (CSD) ob smrti desetletnega dečka v reki Soči na Twitterju pospremil z žaljivim zapisom. Centre za socialno delo je med drugim opisal kot "leglo feministk", "zafrustriranih žensk" in "poženščenih beta fantkov".

Po valu ogorčenja slovenske javnosti o neprimernosti zapisa je tvit kot neprimeren in žaljiv označil tudi Hojs. A ob tem izrazil začudenje nad tem, da so nekateri, ki so na Jakopina zlili žolč, molčali v primeru ljubljanskega župana Zorana Jankovića v aferi s farmacevtko. "Očitno je za njih grdo govorjenje o ženskah hujše, kot če o njih v zameno za službo zahtevaš spolne usluge," je zapisal.

Twitt @Skeggjadr_ulfr Boruta Jakopina je bil nepremiren in žaljiv.A je zanimivo,kako so nekateri,ki so nanj zlili žolč,molčali v primeru @ZoranDELA Jankovića in farmacevtke. Očitno je za njih grdo govorenje o ženskah hujše,kot če od njih v zameno za službo zahtevaš spolne usluge. — Aleš Hojs (@aleshojs) August 7, 2020

Na Hojsovem ministrstvu so sicer preučili sporno komunikacijo svojega uslužbenca, a menijo, da izražanje osebnih mnenj v prostem času o temah, ki niso povezana s področjem dela, ne morejo šteti za kršitev kodeksa ravnanja javnih uslužbencev in biti razlog za uvedbo disciplinskega postopka. Jakopina so zgolj opozorili in pozvali k spoštljivi komunikaciji, ukrepali zoper njega pa ne bodo.

Zapis na družbenem omrežju je dodatno pozornost vzbudil tudi zato, ker ga je na svojem računu sprva poobjavil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Po ogorčenih odzivih sindikata CSD in socialne zbornice, ko je uvidel, da bo ta delitev napačno razumljena in zlorabljena, je svojo poobjavo pozneje umaknil.

Lokarjeva meni, da gre za grob napad na zaposlene v CSD

Sporni tvit Jakopina in ravnanje Gorenaka je kot grob napad na zaposlene v CSD ocenila tudi članica SD Sonja Lokar. Po njeni oceni je šlo za tipičen primer šovinističnega govora, ki po njenih besedah omalovažuje dosedanje priborjene pravice žensk in kolo zgodovine vrača nazaj. Skrbi jo, da to postaja način delovanja trenutne vlade.

Kot je še dejala v včerajšnji uradni izjavi SD pred parlamentom, ima vsakdo pravico misliti, kar hoče, nihče pa nima pravice žaliti drugih ljudi, zato takega ravnanja ne bi smeli biti oproščeni uslužbenci ministrstva za notranje zadeve.