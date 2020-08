Hojs vztraja na reviziji NPU: Zavržene ovadbe so lahko tudi posledica slabo opravljenega dela policije

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je revizijo nekaterih odmevnih primerov NPU odredil, ker so zavrženja ovadb "lahko tudi posledica slabo opravljenega dela policije in ne zgolj nedolžnosti osumljenih". Revizije Hojs zahteva v odmevnejših primerih, v katerih je bil NPU deležen največ kritik, so za STA pojasnili na ministrstvu.

"Minister ocenjuje, da so na podlagi dozdajšnjih notranjih in zunanjih (formalnih in neformalnih oblik) nadzorov nad delom ali v povezavi z delom Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) potrebni ukrepi, s katerimi se bo preverila ustreznost delovanja urada in njegovih preiskovalcev," so za STA pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve. V revizijah bodo po ministrovem naročilu preverili ustreznost ureditve delovanja NPU na podlagi veljavnih predpisov ter proučili, ali ti predpisi morda potrebujejo spremembe.

Hojs revizijo zahteva v primerih, "v katerih je bil NPU deležen največ kritik". Kot so navedli na ministrstvu, gre za revizijo preiskav v Banki Slovenije iz leta 2012, revizijo primera domnevne zlorabe prevladujočega položaja družbe Pro Plus pri televizijskem oglaševanju, revizijo lani zavržene kazenske ovadbe bančnikov iz NLB v primeru Farrokh, revizijo primera domnevne korupcije v zdravstvu pri nakupu žilnih opornic ter revizijo primera preiskave sumov nepravilnosti na otroški srčni kirurgiji.

Kaj želijo ugotoviti?

Foto: STA Kot so navedli, so lahko postopki, ki jih zaključi tožilstvo z zavrženjem ovadb, tudi posledica "slabo opravljenega dela policije in ne zgolj nedolžnosti osumljenih". "Zato je v vseh naštetih izjemno odmevnih in za davkoplačevalce zelo dragih primerih nujno odpraviti vsako senco dvoma glede dela policije. Lahko pa se bo ugotovilo, da delo ni bilo ustrezno opravljeno in da bodo ugotovljena nova dejstva, na podlagi katerih bo tožilstvo imelo razloge za nadaljevanje svojega dela. V obeh primerih bo to le potrdilo pravilnost uvedene revizije", so zapisali.

Glede na usmeritve ministra za notranje zadeve bodo tako v naštetih zadevah morali "ponovno preveriti, ali so preiskovalci preverili vse naznanitve kaznivih dejanj, v posameznih primerih ukrenili vse potrebno za preiskavo sumov in o ugotovitvah celovito in korektno obveščali državnega tožilca, ki je na podlagi ugotovitev policije sprejel ustrezno tožilsko odločitev". Hojsove usmeritve in navodila ne določajo, katera policijska pooblastila je še treba opraviti v konkretnih zadevah ali zoper katere osebe, ker o njih samostojno odločajo policijski preiskovalci in državni tožilec, ki usmerja predkazenski postopek, so še pojasnili na ministrstvu, poroča STA.

Hojs poudarja, da si želi učinkovitejšega dela NPU

Ob tem so spomnili, da Hojs že od zaslišanja na matičnem parlamentarnem odboru pred potrditvijo za ministra poudarja, da želi in bo zahteval učinkovitejše delo NPU in kriminalistične policije.

Hojs je v skladu s svojimi pristojnostmi vršilcu dolžnosti generalnega direktorja policije Andreju Juriču konec julija izdal "usmeritve in obvezna navodila za izvajanje policijskih nalog pri odkrivanju in preiskovanju zahtevnih kaznivih dejanj, zlasti s področja gospodarstva, korupcije in organiziranega kriminala, ki jih opravlja Nacionalni preiskovalni urad". Kot so pojasnili na ministrstvu, ima pravno podlago za to v določilih 23. in 24. člena zakona o državni upravi in v določilih 3., 4. in 13. člena zakona o organiziranosti in delu v policiji.