Olaj: Policija je zaznala posamezna subkulturna gibanja

Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, je Anton Olaj pred parlamentarno komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) pojasnil, da je delovanje policije nujno povezano s pojavom kaznivega dejanja ali prekrška tovrstnih skupin ali posameznikov ali v povezavi z njimi. Poudaril je, da če so nekateri pojavi in že simbolika v tujini kaznivo dejanje, v Sloveniji ni tako.

"Posamezne subkulture, ki bi jih lahko označili za skrajne, se po naših ugotovitvah nasilju (praviloma) izogibajo," je zatrdil Olaj in zagotovil, da bo policija ob izpolnjenih zakonskih pogojih nemudoma ukrepala.

V policiji pozorni na marsikaj

Da je pravočasno odkrivanje nujno za omejevanje vseh oblik ekstremizma, posebej tistega, ki se lahko spremeni v nasilni ekstremizem, se po zagotovilih Olaja v policiji zavedajo. Zato so usmerjeni k prepoznavanju dejavnikov, ki omogočajo pogoje za nastanek in krepitev ekstremizma. Po navedbah Olaja so pozorni na marsikaj, od prvih sovražnosti posameznika in skupine v določenem okolju, krepitve nestrpnosti pa vse do pojavov opravičevanja nasilja in pozivanja oziroma ščuvanja k nasilju.

Tesno sodelujejo s tožilstvom, z namenom učinkovitejšega zavarovanja dokazov in preiskovanja, pomembno je tudi sodelovanje s tujimi partnerji ter načrtno usposabljanje policistov na vseh ravneh, so Olajeve besede v današnjem sporočilu za javnost povzeli na policiji.

Stopnje nasilnosti iz tujine slovenska gibanja ne dosegajo

Pristojne agencije in varnostni organi Evropske unije ugotavljajo krepitev različnih ekstremizmov, nekateri novi delujejo tudi na meji dovoljenega, je članom Knovsa še pojasnil Olaj. Tako nekatera tradicionalna kot tudi nova subkulturna gibanja, ki nastajajo po vzoru tujine, pa pogosto združujejo posameznike, ki so sovražni, nestrpni do drugačnih, opravičujejo nasilje za dosego ciljev in podobno, je povzel generalni direktor policije. Po njegovem mnenju pa slovenska gibanja ne dosegajo stopnje nasilnosti skupin iz tujine.

Vztrajajo pri udeležbi Janeza Janše

Knovs je na sredini seji obravnaval aktivnosti služb v zvezi z delovanjem skrajno desnih gibanj. Kot je po seji pojasnil predsednik Knovsa Matjaž Nemec (SD), niso dobili vseh odgovorov. Zato je komisija po njegovih besedah prisiljena vztrajati pri povabilu premierja Janeza Janše "kot ključnega akterja, zato da prepreči porast nacizma v kakršnikoli obliki".