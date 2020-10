Okužene stanovalce premeščajo v telovadnico #foto

Iz Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka so danes začeli premeščati stanovalce, okužene z novim koronavirusom, v telovadnico bližnje osnovne šole. Telovadnico so med koncem tedna preuredili v več sob, v katerih bo prostora za 45 ljudi. V centru imajo sicer že 33 okuženih stanovalcev, močno pa jim primanjkuje kadra.

Kot je za STA povedala direktorica Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka Silva Košnjek, so v petek popoldne začeli iskati potreben material in opremo. V soboto zjutraj so začeli s hišniki in nekaterimi drugimi zaposlenimi preseljevati prvo opremo ter s pomočjo zunanjega izvajalca urejati telovadnico bližnje Osnovne šole Jela Janežiča za preselitev stanovalcev centra.

V dvorani je prostora za 45 stanovalcev

S postavitvijo predelnih sten so športno dvorano preuredili v sobe, in sicer v deset triposteljnih sob, sedem dvoposteljnih in eno enoposteljno. Tako je v dvorani prostora za 45 stanovalcev. Vsi imajo tudi ustrezne sanitarije in prhe. V nedeljo popoldne so prostore tudi počistili in razkužili ter vanje namestili prvih pet rezervnih postelj, ki so jih imeli na voljo, navaja STA.

Foto: Planet TV

Pomagajo tudi gasilci in civilna zaščita

Danes zjutraj so začeli premeščati okužene stanovalce iz centra v tako vzpostavljeno novo rdečo cono. Pri selitvi jim pomaga dežurna služba iz škofjeloškega zdravstvenega doma, na pomoč pri selitvi postelj pa so jim priskočili tudi gasilci in civilna zaščita. Sodelujoči morajo biti v popolni zaščitni opremi, računajo, da bodo danes izvedli celotno selitev, da bodo potem lahko razkužili vozila.

Kot je poudarila Košnjekova, je bistveno, da pred morebitnimi okužbami zaščitijo okolico. Tako so na primer poskrbeli tudi za to, da odpadki iz rdeče cone ostajajo za ograjo in da nihče, ki bi se sprehajal v okolici, ne bi bil ogrožen. Zadevo so si v nedeljo ogledali tudi predstavniki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter bili zadovoljni s pripravo in organizacijo, piše STA.

Foto: Planet TV

Manjka jim vsaj pet medicinskih sester

Zaradi logistike je ključno, da je dvorana blizu samega centra, od koder bodo stanovalcem vozili tudi hrano. Samo delo v rdeči coni pa bodo večinoma opravljale stalne ekipe. "Ne vem sicer, kako bomo te ekipe vzpostavili. Manjka nam namreč vsaj pet medicinskih sester," je opozorila Košnjekova. Poudarila je, da je tudi med zaposlenimi trenutno že deset okuženih.

Upajo na pomoč

Pojasnila je, da vsi zaposleni v domu v tej situaciji delajo vse, saj zdravstveno-negovalni kader ni več sam zmogel opraviti vsega svojega dela. Za zdaj niso bili deležni še nobene kadrovske pomoči od zunaj. "Na pomanjkanje kadra smo opozorili ministrstvo. Mogoče bi lahko dobili kaj kadra iz zdravstvenih domov, kjer se bodo določene ambulante verjetno zapirale," razmišlja Košnjekova. Upa, da jim bo kdo priskočil na pomoč in jim pomagal rešiti še kadrovsko stisko, še navaja STA.

Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka Foto: STA

Pri reševanju prostorske težave se Košnjekova še posebej zahvaljuje ravnateljici Osnovne šole Jela Janeža Marjeti Šmid, ki je pokazala veliko posluh za reševanje stiske, v kateri so se znašli v centru. S tem so sicer začasno otrokom šole s prilagojenim programom vzeli telovadnico, a se bodo za izvajanje telovadbe lahko dogovorili v bližnjih šolah oziroma športnih dvoranah.

Košnjekova upa, da bodo s preselitvijo rdeče cone iz centra lahko zaustavili širjenje okužb z novim koronavirusom, s katerim se spopadajo že od konca septembra. Prepričana je, da bo tudi za okužene stanovalce bivanje v preurejeni športni dvorani bolj prijetno, saj se bodo lahko med seboj družili, kar v centru ni bilo mogoče.

Prostora zmanjkuje tudi v bolnišnicah

Če se bodo pri njih pojavile kakšne hujše respiratorne težave, jih bodo premestili v bolnišnico. Tudi pri tem se pojavljajo težave, saj je prostora v bolnišnicah premalo. V Splošni bolnišnici Jesenice so en internistični oddelek preuredili v rdečo cono, v kateri je bilo do zdaj za bolnike s covid-19 na voljo deset postelj, od zdaj pa jih je 16.

Na Jesenicah okuženih že 42 zaposlenih

Še vedno se število okuženih povečuje tudi med zaposlenimi v jeseniški bolnišnici. Kot so pojasnili v bolnišnici, je trenutno okuženih 42 zaposlenih, pri čemer pa se okužbe ne širijo v sami bolnišnici, temveč prihajajo iz domačega okolja. Prvi izmed okuženih, ki so že prestali 14-dnevni rok po zadnjih znakih okužbe, so se danes tudi že vrnili na delo, še poroča STA.