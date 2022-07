Toliko okužb so potrdili v petek

V petek so v Sloveniji ob 841 PCR-testih in 6.389 hitrih antigenskih testih potrdili 1.912 okužb z novim koronavirusom. To je 22 več kot prejšnji petek, ko so potrdili 1.890 primerov okužbe, kažejo podatki sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Število v primerjavi s preteklimi dnevi spet narašča.