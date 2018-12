Oglejte si trenutno največje gradbišče v Sloveniji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najzahtevnejša dela na 11 kilometrov dolgem železniškem odseku od Pesnice mimo Šentilja do državne meje z Avstrijo, zaradi katerih je ta del mednarodne proge zaprt od konca oktobra, gredo po načrtih h koncu, tako da bo proga po Topolkovih besedah obnovljena do 15. decembra, ko bo po njej spet stekel tovorni promet, medtem ko bodo potniškega vzpostavili do februarja.

Trenutna gradnja je sicer del nadgradnje 15,5 kilometra obstoječe železniške proge od meje do Maribora. Vrednost gradbenih del nadgradnje tega odseka znaša 44,4 milijona evrov, v povprečju pa je bilo v teh skoraj 50 dneh dnevno na gradbišču 400 delavcev in več kot 200 gradbenih strojev.

Nadaljuje se nadgradnja železniškega odseka Poljčane–Slovenska Bistrica

Kot je še dodal Topolko, ves projekt obsega tudi nadgradnjo železniških postaj Maribor Tezno in Maribor, nadgradnjo odseka Maribor–Počehova ter gradnjo nove trase na odseku Počehova–Pesnica z novim predorom Pekel in novim viaduktom Pesnica, kar bo skupaj stalo okoli 254 milijonov evrov. Za ta projekt do leta 2022 načrtujejo tudi 101 milijon evrov evropskih kohezijskih sredstev.

Hkrati se odvija tudi nadgradnja železniškega odseka Poljčane–Slovenska Bistrica, kjer so si danes ogledali zahtevno gradnjo nadvoza Spodnja Brežnica v vrednosti 27 milijonov evrov, ki ga bodo končali aprila 2019.

Po Topolkovih pojasnilih gre za 3,19 kilometra proge ter nadgradnjo železniških postaj Poljčane in Slovenska Bistrica, za lokalno prebivalstvo pa bo, kar je potrdil tudi župan Stanislav Kovačič, najpomembnejša ukinitev treh nivojskih prehodov.

Ministrica Bratuškova je ob ogledu del danes izrazila zadovoljstvo, da je Slovenija v zadnjih dveh letih naredila velik korak naprej pri obnovi cestne in predvsem železniške infrastrukture. Vlada se je po njenih besedah zavezala, da bodo s takšno dinamiko na tem področju delali naprej.

Pripravlja se rebalans proračuna

Spomnila je, da se pripravlja rebalans proračuna, čeprav konkretnih izhodišč za svoj resor še nima, pa se bo zavzela, da količina denarja za infrastrukturne projekte na področju železnic ostane vsaj na ravni letošnjega leta. To namreč po njenem pomeni konstantno dinamiko tudi v prihodnje, kar bi jim vsaj do leta 2022 omogočilo, da železniški križ spravijo v stanje, ki bo omogočalo hitrejši prevoz in manjšo obremenitev ljudi ob železniških progah.

V železniško infrastrukturo vložili več kot milijardo evrov

Kot je ob tem dodal Topolko, so v prejšnji finančni perspektivi v železniško infrastrukturo vložili več kot milijardo evrov in počrpali dobrih 400 milijonov evrov evropskih sredstev. V aktualni je za zdaj skupna vrednost ocenjena na okoli 700 milijonov evrov, direkcija pa pričakuje, da bodo samo v letu 2019 vložili še več kot 250 milijonov evrov.

"Z nadgradnjo te proge in proge Zidani Most–Celje, ki se je prav tako že začela, bomo do sredine leta 2020 pogoje interoperabilnosti vzpostavili na vsem jedrnem omrežju," je dejal prvi mož direkcije za infrastrukturo.