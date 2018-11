December: mesec pravljičnih in prazničnih vlakov ter novega železniškega voznega reda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi letos bodo zadnji mesec v letu evropske železniške uprave uveljavile nove letne vozne rede, Slovenske železnice pa praznično vzdušje okrepile s ponudbo prazničnih muzejskih in pravljičnih vlakov, ki bodo vozili po vsej državi.

Nov vozni red rednih vlakov bo letos tako kot povsod v Evropi začel tudi v Sloveniji veljati v nedeljo, 9. decembra.

Letos bo že osmi december, ko bodo Slovenske železnice s pravljičnimi vilami popeljale najmlajše (in ne samo njih) v Pravljično deželo v Celju. Foto: Ana Kovač

Dve novi postajališči na obrobju Ljubljane

Slovensko železniško omrežje bo od tega datuma bogatejše za dve potniški postajališči, to sta Lavrica na progi Ljubljana-Novo mesto in Ljubljana Dolgi most na progi Ljubljana-Postojna.

Slednje je v neposredni bližini velikega parkirišča Dolgi most in tako ponuja zelo učinkovito možnost hitrega prihoda v mestno središče vsem, ki se do tja pripeljejo z osebnim avtomobilom (ker morda do svojega doma nimajo učinkovitega javnega prevoza).

Območje ljubljanske mestne železniške vozovnice, ki obsega postaje in postajališča med Brezovico, Mednim, Ljubljano Rakovnik, Črnučami in Zalogom (tudi postajališče Ljubljana Stegne) bo od 9. decembra okrepljeno še z dvema postajališčema: Lavrica in Ljubljana Dolgi most. Foto: Srdjan Cvjetović

Pomemben korak za ljubljanski mestni prevoz, a smo še daleč od tega, kar imajo drugje že dolgo

Obe novi postajališči bosta vključeni v ponudbo dnevne in mesečne mestne vozovnice Ljubljana. To bi v odsotnosti integrirane mestne vozovnice za vsa sredstva javnega prevoza na območju mesta, kar je v večini evropskih mest že dalj časa nekaj povsem običajnega, lahko okrepilo vlogo železnice pri zagotavljanju hitrega in konkurenčnega mestnega prevoza na območju slovenske prestolnice.

Z boljšo uskladitvijo voznega reda in zagotavljanjem boljšega povezovanja med vlaki na ljubljanski glavni železniški postaji bi železnice lahko še bolje poudarile svoje prednosti pri zagotavljanju učinkovitega javnega mestnega prevoza v slovenski prestolnici. Foto: Srdjan Cvjetović

A so žal tudi v tem voznem redu sestavljavci voznega reda zapravili priložnost narediti še več za večanje privlačnosti vlakov za mestni prevoz v Ljubljani.

Le kako drugače razložiti, da se tudi v tem voznem redu večkrat vsak dan zgodi, da prav v isti minuti (ali kakšno minuto prej), ko pride vlak v Ljubljano z enega dela mesta in države, odpelje vlak na drugi konec mesta in države ter tako zapravi priložnost ugodnih dodatnih povezav med različnimi progami.

Med Ljubljano in Kvarnerjem le še po en vlak dnevno

Nov vozni red prinaša še nekaj izboljšav glede povezav za Ptuj in skoraj povsem enako število mednarodnih vlakov kot v iztekajočem se letnem voznem redu, ko je Slovenija po dolgih letih ponovno vzpostavila neposredno železniško potniško povezavo z Italijo.

V novem voznem redu ostajajo neposredne povezave potniških vlakov med Slovenijo in Italijo nespremenjene. Foto: Srdjan Cvjetović

Edina izjema je par dnevnih vlakov 482/483, ki do 8. decembra 2018 še povezujeta Ljubljano in Reko. Kot pojasnjujejo na Slovenskih železnicah, bosta ta dva vlaka na zahtevo Hrvaških železnic v naslednjem voznem redu vozila samo še v poletnem času med 7. junijem in 11. septembrom 2019.

Število vlakov v notranjem in mednarodnem železniškem potniškem prometu Slovenije ostaja tudi po devetem decembru tako rekoč nespremenjeno. Foto: Srdjan Cvjetović

Ugodne mednarodne ponudbe ostajajo, obeta se še kakšna

Večji del leta bo tako povezava med Ljubljano in Reko amputirana na samo še en par vlakov: zgodnjejutranji odhod iz Ljubljane in poznovečerna vrnitev s povezavami do Avstrije in Münchna ter v obratno smer.

Na zahtevo Hrvaških železnic ostaja Slovenija brez vsakodnevne dnevne neposredne železniške povezave s Kvarnerjem. Razen v poletnem času ostaja le zgodnjejutranji vlak iz Ljubljane do Opatije (na sliki) in Reke ter poznovečerna vrnitev.

Ostaja pa ugodna ponudba vozovnic med Ljubljano in Reko oziroma Opatijo za devet evrov v eno smer, kar je pa le ena od ugodnih ponudb v mednarodnem prometu. Za isto ceno se je namreč mogoče večkrat dnevno odpeljati v Zagreb, za en evro manj dvakrat dnevno naravnost do Trsta.

Ugodne ponudbe so na voljo še za izbrane destinacije v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem in v Srbiji, a so nekatere od teh ponudb na voljo le za omejeno število vozovnic. Z novim voznim redom bo seznam teh destinacij, smo izvedeli neuradno, morda še malce večji.

Na območju Slovenije so deloma ukinjena vlaka nadomestili

"Slovenske železnice so vedno bile in so zainteresirane za vožnjo tega para vlakov, a brez sodelovanja Hrvaških železnic tega ne moremo izpeljati," je pojasnil pomočnik direktorja potniškega prometa Slovenskih železnic Miloš Rovšnik.

Pomočnik direktorja potniškega prometa Slovenskih železnic Miloš Rovšnik Foto: Ana Kovač

Na območju Slovenskih železnic, natančneje med Ljubljano in Ilirsko Bistrico, bodo povezave namesto delno ukinjenega para mednarodnih vlakov zagotavljali lokalni in regionalni vlaki - v smeri iz Ljubljane tako rekoč celo v nespremenjenem času.

Božiček na muzejskih vlakih po vsej Sloveniji

Decembra se bo že šesto leto zapored muzejski vlak z Božičkom odpravil na predpraznične vožnje po vsej državi. Letos bo tako 28 voženj, prve pa bodo že v soboto, 1. decembra, in sicer med Ljubljano in Postojno, Postojno in Sežano ter Sežano in Novo Gorico.

Božiček se bo že to soboto, 1. decembra, zapeljal z muzejskim vlakom iz Ljubljane v Postojno, Sežano in Novo Gorico. Foto: Ana Kovač

V naslednjih dneh bo muzejski vlak zapeljal še do Ajdovščine, Jesenic, Bohinjske Bistrice, Grosupljega, Borovnice, Maribora, Pragerskega, Dravograda, Zidanega Mosta, Dobove, Novega mesta, Črnomlja, Sevnice, Ptuja, Litije …

Nemška lokomotiva iz zakladnice ljubljanskega železniškega muzeja je dopolnila že 75 let - in še vedno je v odlični formi. Foto: Ana Kovač

Muzejski vlak poganja nemška lokomotiva serije 033-037, ki je začela voziti leta 1943 v Nemčiji za nemško vojsko kot vojni transport. Božičkov muzejski vlak bo vozil v sestavi štirih štiriosnih vagonov, bife-vagona in službenega vagona.

Pri Slovenskih železnicah poudarjajo, da so za decembrske Božičkove muzejske vlake pripravili posebne vozovnice, ki veljajo tudi za vrnitev do odhodnega kraja. Odrasli bodo za takšno vozovnico odšteli deset evrov, otroci od drugega do 12. leta polovico tega zneska, za mlajše pa je vožnja brezplačna.

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Oglejte si fotogalerijo utrinkov s predstavitve letošnje ponudbe prazničnih in pravljičnih vlakov Slovenskih železnic

Pozor! Škrata na vlaku!

Med Novo Gorico in Bledom se bosta letos prvič vsako decembrsko soboto in nedeljo vozila škrata, ki bosta v škratji šoli merila pridnost ali porednost otrok. V tem programu poleg Slovenskih železnic sodelujeta še Turizem Bled in Sava Hoteli Bled.

Škrata bosta na vlakih med Novo Gorico in Bledom vse decembrske sobote in nedelje. Foto: Ana Kovač

Za te vlake je na voljo posebna ponudba: v spremstvu odraslega, ki plača redno ceno, bodo otroci do 12. leta potovali brezplačno, preostali odrasli pa s 40-odstotnim popustom. Otroke bodo ob tem še obdarili s kuponi za dodatna doživetja na Bledu, kot so obisk Blejskega otoka, vožnja s pletno na Blejski otok in obisk Blejskega gradu s srednjeveškim taborom.

Pravljične vile že na vlaku za Pravljično deželo knežjega mesta

Že osemletno tradicijo pa imajo pravljični vlaki, ki iz Maribora, Velenja in Ljubljane peljejo v Pravljično deželo Celje, kjer bodo vile vse do silvestrovega ustvarjale pravljično deželo doživetij za najmlajše (in ne samo zanje).

Foto: Ana Kovač

Posebnost teh vlakov je animacija s pravljičnimi vilami, ki jo bodo 29. decembra pripravili tudi za potnike mednarodnega vlaka iz Zagreba, ki bodo za prihod v Celje prestopali v Zidanem Mostu.