Odzivi strank po Cerarjevem odhodu: Ne bomo točili solz

"Ko postaneš predsednik vlade, prevzameš nase ogromno odgovornost za vodenje države, a to moraš ugotoviti prvi dan, ne šele dva meseca pred volitvami," je v izjavi v DZ opozorila Alenka Bratušek in dodala, da je v vodo padel še zadnji Cerarjev projekt, "ki so mu rekli politična stabilnost".

Po njenih ocenah je bila Cerarjeva vladna koalicija krhka. Ponovila je, da je Cerar državo prevzel v dobri kondiciji, ko je bila gospodarska rast 3,1-odstotna, in ne on ne koalicijski partnerji ne morejo govoriti, da so državo rešili iz krize. Bratuškova si sicer težko predstavlja, "da bi v kriznih letih imeli tako neodločnega predsednika vlade, ki bi ob vsaki prepreki, ki jo dobi predse, zelo jamral".

Levica ne bo točila solz

Levici bomo naredili vse, da bomo po volitvah dobili vlado, ki ne bo privatizirala in bo eno milijardo evrov namesto v orožje vložila v razvoj, socialo, zdravstvo in šolstvo, ter bo namesto za peščico skrbela za vse," je napovedal Luka Mesec. Foto: Matej Leskovšek Vodja poslanske skupine Levice Luka Mesec razlog za odstop premierja Mira Cerarja vidi v tem, da se je vlada z nekaterimi projekti znašla v slepi ulici, za kar odgovornost po njegovem nosi koalicija sama oziroma posamezne koalicijske partnerice. Pravi še, da za to vlado ne bo nihče točil solz in da so sami na volitve pripravljeni.

Mesec je v izjavi novinarjem med projekti, zaradi katerih se je vlada znašla v slepi ulici, navedel projekt drugi tir, za katerega so po njegovem odgovorni vsi trije koalicijski partnerji. Drugi tak projekt je zdravstvena reforma, za propad katere krivi SD in DeSUS, tretji neuspeli projekt pa so neuspešna pogajanja s sindikati javnega sektorja. Kot enega od razlogov, da ni uspela zdravstvena forma, vidi v tem, da ni bilo ukinjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, do česar po njegovih besedah ni prišlo zaradi lobiranja zavarovalnic.

NSi: Lahko si oddahnemo

Po besedah podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka si lahko Slovenija po odstopu premierja Mira Cerarja oddahne, da te vlade ni več. To pravzaprav niti ni čudno, kajti ta vlada ni imela jasnih prioritet in jasnih ciljev, je poudaril in dodal: "Skrajni čas je, da priložnost za vodenje države dobimo stranke, ki imamo rešitve in mislimo resno."

"Čakalne vrste pri zdravnikih so vse daljše, plače in pokojnine so nizke, davki so previsoki, modernizacije pravosodja ni bilo, in namesto da bi se vlada ukvarjala s težavami, ki tarejo ljudi, je bila razglašena in se je ukvarjala sama s sabo," je bil do aktualne vlade kritičen Hajdinjak.

