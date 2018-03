Cerar po odstopu prihaja k Pahorju

Predsednik Borut Pahor se bo moral odločiti, ali bodo v Sloveniji državnozborske volitve potekale prej, kot je bilo sprva predvideno. Foto: STA

Premier Miro Cerar je v sredo pozno zvečer sporočil, da se je odločil podati odstopno izjavo državnemu zboru. Kot je dejal, je bila kaplja čez rob odločitev vrhovnega sodišča o razveljavitvi referenduma o drugem tiru.

Pojasnil je, da je odločitev sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj narobe. "Gre za odgovornost, ki jo sprejemam, in odločitev, ki bi jo moral v taki situaciji sprejeti vsak zaupanja vreden politik. Na volitvah boste vi sodili, kaj je prav in kaj narobe in kdo si zasluži podporo," je poudaril Cerar.

Po Cerarjevem odstopu mogoče tudi predčasne volitve

Zatrdil je, da bo do izvolitve nove vlade skrbel, da bo vlada opravljala tekoče in nujne zadeve ter da bo Slovenija mirna in stabilna, njen razvoj pa se bo nadaljeval.

Svojo odločitev bo danes podrobneje predstavil predsedniku republike Borutu Pahorju, ki bo sprejemal tudi nadaljnje politične odločitve.

Za prihodnji teden je bilo predvideno, da bo Pahor najverjetneje za 10. junij razpisal redne državnozborske volitve, po Cerarjevem odstopu pa so mogoče tudi predčasne volitve.

Pričakovati je tudi vrsto drugih političnih odzivov, ob vsem tem pa se državi obeta tudi dobra gospodarska novica. Pričakovati je namreč, da bo Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj v predstavitvi spomladanske gospodarske napovedi občutno zvišal napoved rasti BDP za letos.