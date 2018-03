Janša: Tudi zdaj se ne bodo zgodile normalne volitve

Kot je povedal za TV Slovenija, so tudi nekateri drugi dogodki nakazovali, da se tako kot leta 2011 in 2014 tudi zdaj ne bodo zgodile "normalne volitve".

"Tudi nekateri drugi dogodki so nakazovali, da se tako kot leta 2011 in 2014 tudi zdaj ne bodo zgodile normalne volitve, ampak da bodo poskušali mandat skrajšati, povzročiti čim več kaosa in pri tem izkoristiti prednosti, da volivce Mira Cerarja prestavijo drugam ali celo ustanovijo nov obraz, za katerega bodo verjeli, da bo izvajal isto nalogo marionetne vlade, kot se je to dogajalo v vladi Mira Cerarja," je Janša komentiral Cerarjev odstop.

NSi: Razbremenitev političnega pritiska na SMC

V NSi na odstop premierja gledajo kot na razbremenitev političnega pritiska na SMC, je v izjavi za TV Slovenija dejal v.d. predsednika stranke Matej Tonin. Ob tem je dodal, da vlada kljub dobrim gospodarskim kazalcem ni uspela modernizirati sistemov, ki jih Slovenija potrebuje za prihodnost.

Tonin je ocenil, da sta se ostali dve koalicijski partnerici SD in DeSUS izjemno dobro znašli, da sta vso negativno pozornost preusmerjali na SMC.

Levica: Koalicija ni uspela izpeljati nobenega velikega projekta

Odstop premierja Cerarja - in z njim vlade - ne bo spremenil dejstev, pravijo v Levici. Kot so zapisali, vladna koalicija ni uspela izpeljati nobenega od obljubljenih velikih projektov. "Namesto 2. tira smo dobili preplačano maketo in še en referendum. Koalicijska partnerja (SD in DeSUS) sta ustavila ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in reformo zdravstva. Koalicija pa, potem ko je cel mandat nižala davke in zviševala plače najbolje plačanim, ni našla denarja za učitelje, medicinske sestre in plačni razred J."

Stranka Alenke Bratušek: Obkroža se s sodelavci dvomljivega slovesa

V Stranki Alenke Bratušek so zapisali, da od njegove krhke vlade ni ostalo prav nič več. "Ne moremo si privoščiti in tvegati še ene nesposobne vlade v naslednjih štirih letih," so še dodali v stranki.

"Pred štirimi leti nam je obljubil, da bo odločen vodja, pa je najbolj neodločen predsednik vlade, kar smo jih v Sloveniji imeli," so premierjev odstop pospremili v Stranki Alenke Bratušek. Dodali so, da je Cerar obljubil etiko in moralo, "se pa že vse od začetka obkroža s sodelavci dvomljivega slovesa, vprašljivi so tudi projekti njegove vlade".