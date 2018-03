Tuji mediji: Velik politični potres v Sloveniji

O odstopu premierja Mira Cerarja so v sredo zvečer poročali tudi tuji mediji. Avstrijska javna radiotelevizija ORF je poročala, da je bil Cerar ob odstopu kritičen do koalicijskih partnerjev in sindikatov, katerih zahteve je označil za škodljive za državo. O odstopu slovenskega predsednika poročajo tudi hrvaški mediji.

Premier Miro Cerar je v sredo odstopil s položaja predsednika vlade. Foto: STA

O sredinem odstopu slovenskega premierja Mira Cerarja so se pričakovano najbolj razpisali hrvaški mediji. Novinarji hrvaških časnikov Jutarnji list in Večernji list so Cerarjev odstop označili za "velik politični potres v Sloveniji".

"Cerarjev odstop je velik politični potres"

Kot so zapisali pri Jutarnjem listu, je Cerar v sredo zvečer po odločitvi vrhovnega sodišča o referendumu o drugem tiru nenadoma odstopil. Po njihovih besedah je zdaj na potezi predsednik republike Borut Pahor, ki se mora odločiti, ali bo razpisal predčasne državnozborske volitve ali bodo volitve v začetku junija, kot je bilo sprva predvideno.

Da odstop Cerarja pomeni potres na slovenski politični sceni, so poročali tudi novinarji Večernjega lista: "To je kaplja čez rob, projekt drugi tir je doživel nov udarec, ki so mu ga zadali tisti, ki hočejo zaustaviti razvoj Slovenije."

O odstopu slovenskega predsednika vlade sta na Hrvaškem med drugim poročala tudi hrvaška javna televizija HRT in spletni portal Index. Pri zadnjem so zapisali, da je premier Cerar podal odstop po tem, ko je vrhovno sodišče razveljavilo rezultate septembrskega referenduma o drugem tiru, ki je z milijardo evrov sredstev največji investicijski projekt Cerarjeve vlade.

Po poročanju tujih medijev je zdaj na potezi predsednik države Borut Pahor, ki bo moral izbrati nov datum državnozborskih volitev. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Slovenski premier zažugal koalicijskim partnerjem in sindikatom

Medtem je avstrijska javna televizija ORF poročala, da je Cerar ob odstopu prst uperil tudi v sindikate, ki v državi vodijo stavkovni val že vse od februarja. "Njihove zahteve niso realne in so celo škodljive za državo," so novinarji ORF povzemali slovenskega premierja in dodali, da je Cerar kritiziral tudi koalicijske partnerje.

Avstrijski časnik Der Standard je prav tako poročal o tem, kako je Cerar kritiziral sindikate in koalicijske partnerje. Novinarji omenjenega časnika so poročali tudi, da bo moral predsednik države Pahor zdaj odločiti, kdaj bodo državljani na volitvah izbirali novo vlado.

O Cerarjevem odstopu je v Avstriji med drugim poročal tabloid Kronen Zeitung, ki je Cerarjev odstop označil kot posledico "poraza pred sodiščem". Kot so še poročali pri Kronen Zeitungu, je Cerar izjavil, da so mu koalicijski partnerji pri izpeljavi reform nastavljali ovire, namesto da bi mu stali ob strani.

O odstopu Cerarja poročali tudi v BiH in Srbiji

Novinarji srbskega spletnega portala b92 so ob odstopu Cerarja zapisali, da je slovenski premier svojo odločitev sprejel po odločitvi vrhovnega sodišča o usodi referenduma o drugem tiru.

"Sprejemam odgovornost in delam to, kar bi naredil vsak politik, ki je vreden zaupanja," so pri b92 citirali Cerarja. O odstopu slovenskega premierja sta v Srbiji med drugim poročala tudi časnik Politika in javna radiotelevizija RTS.

O Cerarjevem umiku so poročali tudi mediji v BiH. Novinarji Dnevnega avaza so podobno kot srbski mediji zapisali, da je Cerar svojo odločitev sprejel po sredini odločitvi vrhovnega sodišča.

Kot poudarjajo novinarji tujih medijev, je Cerar pred odstopom prst uperil v koalicijske partnerje in sindikate. Foto: STA

Italijani Cerarju ne posvečajo pretirane pozornosti

Medtem ko italijanski mediji novonastalim političnim razmeram v Sloveniji niso posvečali veliko pozornosti, so o Cerarjevem odstopu poročali nekateri nemški mediji. Po poročanju nemške javne radiotelevizije ARD je Cerarjev odstop posledica dejstva, da je vrhovno sodišče odločilo, da je njegova vlada pri referendumu o projektu drugi tir delovala pristransko.

O Cerarjevem odstopu je v Nemčiji poročal tudi Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ki je podobno kot ARD izpostavil, da je v ozadju Cerarjevega koraka prej omenjena odločitev vrhovnega sodišča.

Kot so še zapisali pri FAZ, bi moral projekt drugega tira spodbuditi slovensko gospodarstvo. Kot so poudarili, je Cerar projekt drugega tira označil kot pomemben mejnik za razvoj Luke Koper in slovenskega gospodarstva.