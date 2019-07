Odvetnik Abramova vložil zahtevo za varstvo zakonitosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za 29-letnega Sebastiena Abramova, ki ga sodišče obravnava zaradi suma, da je marca 2015 umoril svoje tedanje dekle, je njegov odvetnik Mitja Pavčič na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi kršitev zakona o kazenskem postopku in ustave, je danes potrdil Pavčič.

Pred preiskovalnim sodnikom Okrožnega sodišča v Celju konec junija letos je Sebastien Abramov vztrajal, da je bil dogodek, v katerem je umrla 24-letna Sara Veber, nesreča. Ta naj bi se zgodila, ko je čistil puško.

Okrožno sodišče delno ugodilo pritožbi obrambe

Sodišče je takrat na predlog tožilstva za Abramova odredilo enomesečni pripor, obramba pa se je na sklep pritožila, saj je menila, da je obrazložitev o priporu pavšalna in pomanjkljiva.

Senat Okrožnega sodišča v Celju je delno ugodil pritožbi obrambe. Ugotovil je, da razlog begosumnosti ni podan, glede razloga ponovitvene nevarnosti pa je menil, da je sklep o uvedbi pripora pravnomočen. Obramba s tem ni bila zadovoljna, zato je vložila zahtevo za varstvo zakonitosti.

Odločitev celjskega sodišča o priporu sicer trenutno miruje, ker je Abramov že v priporu v Ljubljani zaradi sumov, povezanih s spodletelo zavarovalniško goljufijo z odrezano roko. Ljubljansko okrožno sodišče mu je pripor v tej zadevi nazadnje podaljšalo do 6. avgusta. Do takrat je mogoče pričakovati, da bo tožilstvo vložilo obtožnico.

Če bi bil pripor v Ljubljani odpravljen, bi stopila v veljavo odločitev celjskega preiskovalnega sodnika o odreditvi enomesečnega pripora v zadevi, ki obravnava sum umora Sare Veber.

V tej zadevi je Okrožno sodišče v Celju ta mesec izdalo sklep o uvedbi sodne preiskave, zoper katerega se je obramba prav tako prejšnji teden pritožila. Abramov je osumljen, da je storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Grozi mu do 30 let zapora.

Zoper Abramova teče tudi postopek pred Okrajnim sodiščem v Žalcu zaradi suma goljufije staršev Vebrove. Potem ko je sodišče primer zaradi kadrovskih sprememb dodelilo novemu sodniku, bo ta postopek znova stekel predvidoma oktobra.