Odlov nutrij na območju Ljubljanskega barja konec meseca

Po besedah Kastelica so trenutno omejeno dosegljivi tudi člani lovskih družin, ki bodo izvajali odlov živali.

Odlov bo, kot je dejal, najprej stekel na tako imenovanih nelovnih površinah, saj imajo kar nekaj prošenj lokalnega prebivalstva, da odlovijo nutrije, ki so že v naseljih oziroma prihajajo celo do hiš. Ob tem je pojasnil, da s strani lokalnega prebivalstva niso naleteli na neodobravanje, temveč nasprotno.

"Ljudje podpirajo naša prizadevanja, saj je to problem, ki jih direktno naslavlja," je dodal Kastelic. Foto: Ana Kovač

20 nutrij na dan, odlov bo trajal več let

Ukrep depopulizacije nutrij na območju krajinskega parka bo sicer trajal več let. Pristojni se tako na izvajanje naravovarstvenega ukrepa popolne odstranitve nutrije, ki je v Sloveniji tujerodna in invazivna vrsta, pripravljajo od lanskega septembra, ko jim je odločbo za to izdalo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na podlagi te bodo lahko nutrije, ki sodijo med lovne vrste, po novem lovili tudi s pomočjo pasti živolovk. Zgolj z rednim lovom, ki so ga izvajali do sedaj, namreč po njihovi oceni naraščajoče populacije teh živali, ki se je v zadnjih desetih letih podvojila ali celo potrojila, ni mogoče več omejiti. Dnevno naj bi glede na številčno stanje odlovili 20 nutrij.

Kot so konec maja za STA pojasnili na ministrstvu, se izdano dovoljenje nanaša izključno na odlov, ki je način lova, pri katerem se divjad ujame živo. Foto: Ana Kovač

Postopanje po odlovu pa bo sledilo priročniku, ki ga je izdala EU za upravljanje invazivnih tujerodnih vrst vretenčarjev in med drugim vključuje tudi vidik dobrobiti posamezne tujerodne invazivne vrste.

V krajinskem parku še vedno razmišljajo tudi o možnosti, da bi se nutrije po odlovu uporabljalo za prehrano drugih živali. "Ko bodo znani rezultati patoloških raziskav na veterinarski fakulteti, pričakujemo, da bomo lahko začeli z administrativnimi postopki, ki bodo omogočili dajanje mesa nutrij v promet za prehrano živali. Preliminarni rezultati so vzpodbudni, saj je bilo ugotovljeno, da ni ovir, da se meso nutrij ne bi moglo dajati na trg," je razložil Kastelic.