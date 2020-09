Odbor za kulturo: opozicijski poslanci proti zamenjavi Tomićeve

V opozicijskih poslanskih skupinah LMŠ, SD, Levica in SAB so danes izrazili podporo predsednici odbora za kulturo Violeti Tomić.

V opozicijskih poslanskih skupinah LMŠ, SD, Levica in SAB so danes izrazili podporo predsednici odbora za kulturo Violeti Tomić. Foto: Ana Kovač

V opozicijskih poslanskih skupinah z izjemo SNS so danes izrazili podporo predsednici odbora za kulturo Violeti Tomić. Kot so zapisali, obsojajo neupravičene in žaljive obtožbe, ki so jih na Tomićevo naslovili v SDS in NSi. V omenjenih poslanskih skupinah so namreč predlagali njeno zamenjavo.

V SDS in NSi so predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču pretekli teden namreč predlagali, da vodenje odbora za kulturo prevzame nekdo drug. Predsednica odbora iz vrst Levice Violeta Tomić je namreč po njihovem mnenju na julijski seji ob obravnavi napovedanih sprememb medijske zakonodaje kršila poslovnik državnega zbora in etični kodeks poslancev, poroča STA.

V opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB pa so danes Zorčiča pozvali, naj preuči vse okoliščine in ugotovi dejansko stanje, upoštevajoč njihov pisni odziv. Zavrnili so očitek, da Tomićeva na seji ni vsem vabljenim predstavnikom zainteresirane javnosti pustila do besede. Kot so ocenili, so v SDS in NSi na seji s postopkovnimi predolgi hoteli onemogočiti razpravo in izsiliti sprejem zakonodaje tako rekoč brez razprave, v petih dnevih.

V opoziciji stopili na stran Tomićeve

Minister za kulturo Vasko Simoniti si je po njihovem mnenju privoščil tudi nedopusten incident, saj je predstavitev zakona pogojeval z vabilom Bojanu Požarju in Borisu Tomašiču na sejo. "Predsednica se je v skladu z dogovorom sklicateljev odločila, da teh gospodov ne vabi na sejo, torej ne drži, da besede niso dobili vsi vabljeni. Celo več, Tomašič se je obnašal korektno in je tudi dobil besedo, ko so svoje predstavitve končali vsi vabljeni," so navedli v opoziciji.

Da omenjenih ni povabila, je bila avtonomna odločitev predsednice odbora, sklicatelji seje pa so se s tem strinjali. Kot trdijo v opoziciji, namreč nimajo nikakršne strokovne ali druge povezave z javnim zavodom RTV Slovenija in jih tematika seje v ničemer ne zadeva, niti ne morejo izkazati interesa. Prav tako po njihovih navedbah ne krši poslovnika odločitev Tomićeve, da predloga za glasovanje glede prisotne javnosti ne odobri, poroča STA.

Minister za kulturo Vasko Simoniti si je po mnenju poslancev LMŠ, SD, Levice in SAB privoščil nedopusten incident, saj je predstavitev zakona pogojeval z vabilom Bojanu Požarju in Borisu Tomašiču na sejo odbora za kulturo. Foto: STA

V opoziciji prav tako zavračajo očitke o pristranskem in nedostojnem vodenju odbora. Obenem pa opozarjajo, da so članice odbora za kulturo iz vrst SDS in NSi s postopkovnimi predlogi "vseskozi ovirale sejo, zavlačevale ter skušale minirati vodenje in sam potek seje, ki je trajala celih 11 ur in se je zavlekla čez polnoč".

Predsednica je po njihovi oceni kljub temu vestno, korektno in profesionalno vodila sejo, se trudila držati disciplino, kulturni nivo razprave ter skladnost izvedbe seje s poslovnikom. Predlog, da bi vodenje odbora za kulturo prevzel nekdo drug, pa so označili za nezaslišanega in protipravnega, še piše STA.