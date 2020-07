Zaradi Požarja spet vroča kri med SDS in Tomićevo #video

Poslanka Levice Violeta Tomić zavrača očitke s strani vodje poslancev SDS Danijela Krivca, ki je predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču včeraj predlagal zamenjavo Tomićeve z mesta predsednice odbora za kulturo. V SDS Tomićevi očitajo, da je kršila poslovnik državnega zbora, ko na zadnji seji odbora ni dovolila nastopa novinarja Bojana Požarja oziroma glasovanja o tem. "To so debele neresnice, SDS si že dolgo želi, da ne bi več vodila tega odbora," pravi Tomićeva. Do poslanke Levice so sicer kritični tudi v SNS in NSi, kjer opozarjajo na nedemokratično vodenje sej odbora za kulturo.

Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec predsednici parlamentarnega odbora za kulturo Violeti Tomić (Levica) očita, da je na zadnji seji odbora za kulturo, ko so poslanci razpravljali o napovedanih spremembah zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), spet kršila 51. člen poslovnika državnega zbora.

Spor med Violeto Tomić (Levica) in Alenko Jeraj (SDS). Video: Planet.

Spomnimo, Tomićeva je na seji nasprotovala nastopu novinarja Bojana Požarja, ki ga je povabila SDS, prav tako pa po posvetu s predlagatelji seje iz vrst opozicije ni dovolila glasovanja o tem. V SDS zdaj predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča pozivajo, da zagotovi korektno vodenje odbora za kulturo, predlagajo pa tudi zamenjavo Tomićeve na mestu predsednice odbora za kulturo.

Tomićeva: Daleč od tega, da bi v katerikoli točki kršila poslovnik

Tomićeva medtem očitke s strani Krivca označuje za "debele neresnice". "Poslovnika se vedno držim, pred vsakim korakom se posvetujem s strokovno službo. Dejstvo je, da po poslovniku predsedujoči tolmači poslovnik. Presodila sem, da direktorji drugih televizij, ko govorimo o javni RTVS, niso zainteresirana javnost, posvetovala sem se s predlagatelji seje, to so bile opozicijske stranke, skratka, daleč od tega, da bi v katerikoli točki kršila poslovnik," poudarja Tomićeva.

Poslanka Levice Violeta Tomić zavrača očitke, da je na zadnji seji odbora za kulturo, ki mu predseduje, kršila poslovnik državnega zbora. Foto: STA

Poslanka Levice pojasnjuje, da je že dolgo tarča največje koalicijske stranke: "SDS si že dolgo želi, da ne bi bila predsednica odbora za kulturo, čeprav sem verjetno edina v državnem zboru, ki je več kot 30 let delala v kulturi in medijih, in mislim, da sem več kot kompetentna za to. Če pa se ne strinjajo z mojimi stališči, pa saj veste, tudi mi se ne strinjamo z drugimi predsedujočimi, pa moramo v demokraciji in demokratični družbi to pogoltniti."

SDS predsednici odbora za kulturo očita dvojna merila

Krivec je v svojem dopisu, ki ga je naslovil na Zorčiča, med drugim poudaril, da je na omenjeni seji več poslanskih skupin s postopkovnimi predlogi predlagalo, da se o sodelovanju vabljenih s strani poslancev SDS glasuje: "Kljub temu predsedujoča predloga ni dala na glasovanje, dodatno vabljene pa je obtožila, da bo njihova razprava nekulturna in sovražna, medtem ko je na eno od preteklih sej vabila Domna Saviča." Ob tem je dodal, da je bil aktivist Savič na družbenih omrežjih žaljiv do kristjanov.

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je opozoril, da Tomićeva kot predsedujoča, predloga o dodatno vabljenih, kljub postopkovnim predlogom več poslanskih skupin, na zadnji seji ni dala na glasovanje. Foto: STA

Tomičeva pojasnjuje, da je bil Savič vabljen na sejo o domnevno nezakonitem financiranju SDS, ker se je s to tematiko ukvarjal kot raziskovalec: "Na takratni seji ni bil žaljiv. To, kar on piše v svojem zasebnem času kjerkoli, ni moja stvar. Glede gospoda Požarja pa ni bilo izrečenih nobenih takšnih sodb (o nekulturni in sovražni razpravi, op. a.). Rekla sem samo, da se mi zdi prav, da so na sejo vabljeni ljudje, ki imajo kvalificirano kaj za povedati o tej temi, in sem presodila, da gospod Požar in direktor Nove24TV (Boris Tomašič, op. a.) nista zainteresirana javnost, tako kot nisem vabila tudi direktorja POP TV in Kanala A."

Violeta Tomić pojasnjuje, zakaj na sejo ni povabila Bojana Požarja in Borisa Tomašiča. Video: Planet.

Kaj v 51. členu pravi poslovnik državnega zbora? V 51. členu poslovnika državnega zbora je v prvi alineji zapisano, da se na sejo delovnega telesa k obravnavi posameznih točk dnevnega reda povabijo predlagatelji oziroma njihovi predstavniki in predstavniki vlade ter predstavniki zakonodajno-pravne službe, ki lahko sodelujejo v razpravi. V drugi alineji je nato zapisano, da se na sejo delovnega telesa k obravnavi posameznih točk dnevnega reda lahko povabijo predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti, ki lahko na seji izjavijo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani zadevi.

Požar ni dobil besede, Tomašič je na koncu sodeloval v razpravi

Tomićeva je še enkrat poudarila, da so bili med vabljenimi samo posamezniki, povezani z RTVS in da je bilo že teh toliko, da so na seji sedeli več kot deset ur: "Vedno sprejmem vsak razumen predlog, ampak oprostite, moram pa gledati tudi na to, da se seja sploh kdaj konča." Na vprašanje, ali si je glede Tomašiča na koncu premislila, saj je vendarle dobil besedo v razpravi, pa poslanka Levice odgovarja, da "če se ljudje normalno obnašajo, potem se da vse zmeniti".

"Problem je bil, da je SDS name pritiskal, da me je Alenka Jeraj (poslanka SDS, op. a.) klicala na dom, hoteli so še tri vabljene, mi smo pa imeli že toliko vabljenih, da smo bili tam tako in tako skoraj do dveh zjutraj. Potem sem najprej presodila, da je normalno, da povabim Boruta Rončevića, ki je namestnik nadzornega sveta RTVS, ker je bil predsednik nadzornega sveta RTVS odsoten zaradi letnega dopusta, ampak gospod Rončevič je sejo zapustil, še preden je prišel na vrsto za besedo," pripoveduje Tomićeva.

SDS je hotela, da bi na zadnji seji odbora za kulturo nastopil tudi novinar in publicist Bojan Požar. Potem ko Tomićeva tega ni dovolila, je Požar zapustil državni zbor, ker ni dobil besede. Foto: STA

"Gospoda Požarja nisem videla, gospod Tomašič pa je sedel, in ko so bili vsi vabljeni že na vrsti, je dvignil roko in dobil besedo. Ta pogrom proti meni se mi zdi res grd in neprimeren. Od treh predlogov SDS sem pač sprejela enega, govoril je tudi gospod Tomašič, tako da res ne vem, čemu vse to?" razlaga Tomićeva in dodaja, da da besedo vsakomur, ki želi razpravljati, vendar pa, da je logično, da naprej razpravljajo vabljeni. Spomnimo, da je potem, ko Tomićeva ni dovolila nastopa Požarja, ta zapustil državni zbor.

Do Tomićeve kritični tudi v NSi, SDS in SNS za njeno zamenjavo

Krivec med drugim Tomićevi očita tudi, da odbor za kulturo vodi pristransko in nedostojno ter da sta njeno obnašanje in odnos do sodelujočih na sejah ter poslancev neprimerna in v nasprotju z etičnim kodeksom poslancev. "S poslanko NSi Tadejo Šuštar, ki jo je v razpravi korektno opozorila na neprimerno obnašanje na seji, je komunicirala neprimerno in poniževalno. Medtem ko poslanca SD Franca Trčka, ki je v svoji razpravi cinično opisoval poskus umora takratnega novinarja Večera Mira Petka, razprave poslank označil za kokodakanje, vlado pa poimenoval vlada skrajnega primitivizma, ni niti opozorila," je zapisal vodja poslancev SDS.

Največja koalicijska stranka pa pri omenjenih očitkih na račun Tomićeve ni osamljena. Iz poslanske skupine NSi so namreč sporočili, da bodo na predsednika državnega zbora in člane kolegija naslovili dopis, v katerem želijo izpostaviti "nedemokratično vodenje seje odbora za kulturo, predvsem pa izpostaviti žaljiv in ponižujoč odnos" Tomićeve do Šuštarjeve. Kot so poudarili, bodo s tem sicer počakali, dokler ne bo na voljo magnetogram seje. "V NSi si želimo in prizadevamo, da bi poslanci lahko svoja stališča izražali na spoštljiv način, brez osebnih žalitev in poniževanj, kot so se poslanci zavezali v etičnem kodeksu," so sporočili iz NSi.

Do Tomićeve je kritičen tudi prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je z vladno koalicijo podpisal sporazum o sodelovanju. "Pri njenem vodenju se kaže silna agresivnost do vseh, ki niso na njeni valovni dolžini. Zadeva je bila tako odprta, da bi se lahko soočila mnenja z ene in druge strani, tega pa ni dovolila. Strinjam se, da je neustrezna za vodenje tega odbora in mislim, da bi bilo v dobro parlamentarni demokraciji in državnem zboru, da se jo zamenja," meni Jelinčič, ki je na zadnji seji odbora za kulturo sicer manjkal.

V SDS prav tako pričakujejo, da bo vodenje omenjenega parlamentarnega odbora prevzel "nekdo drug, ki bo spoštoval poslovnik državnega zbora in etični kodeks poslancev". Tomićeva, ki očitke zavrača, pa na drugi strani pričakuje, da bo Zorčič, preden si bo ustvaril mnenje v konkretni zadevi, preučil magnetogram seje in preveril, v kateri točki naj bi bil kršen poslovnik. "Smo pa res v podrejenem položaju, ker nimamo svojih medijev, prek katerih bi lahko tako glasno izražali svoje strinjanje ali nestrinjanje, kot nekateri, ki so v veliki medijski prednosti," še dodaja Tomićeva.

S prošnjo za komentar glede zadeve smo se obrnili tudi na predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča. Vprašanje, ali se bodo pridružili pozivu SDS glede menjave Tomićeve na čelu parlamentarnega odbora za kulturo, smo posredovali tudi poslancem koalicijskih DeSUS in SMC. Odgovore bomo objavili, ko jih bomo prejeli.