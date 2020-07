Tomićeva dokončno zavrnila Požarja, poslanka SDS omenila kletvico #video

Na začetku današnje seje odbora za kulturo se je med predsednico odbora iz vrst Levice Violeto Tomić in poslankami iz vrst koalicije vnela vroča razprava glede tega, ali bi morala danes pred odborom nastopiti tudi novinar Bojan Požar in direktor Nove24TV Boris Tomašič. Do Tomićeve, ki nastopa Požarja in Tomašiča ni dovolila, kot predsednica odbora pa na koncu tudi ni pristala na glasovanje o tem, je bila med drugim kritična poslanka Alenka Jeraj iz vrst SDS, ki je v burni razpravi omenila kletvico pi**e.

Predsednica odbora za kulturo Violeta Tomić (Levica) kljub pozivom poslank iz vrst koalicijskih SDS, NSi in SMC ni pristala na to, da bi pred odborom za kulturo, ki obravnava napovedane spremembe zakona o RTV Slovenija, nastopila novinar in publicist Bojan Požar ter direktor Nove24TV Boris Tomašič. Tomićeva je pojasnila, da bodo na odboru danes razpravljali o RTV Slovenija in da spremembe zakona o RTV Slovenija omenjenih gospodov ne zadevajo.

Poslanka SDS v razpravi omenila kletvico pi**e

"Kakšno zvezo z RTV Slovenija ima urednik revije Razpotja Luka Lisjak Gabrijelčič in kakšno zvezo ima z zakonom o RTVS Mirovni inštitut? Zraven pa vas prosim, da mi tudi razložite, kako ste v svojem zadnjem izvajanju lahko dejali, da si želite kulturno debato, tukaj pa ste izpostavili, da kulturne debate s strani gospoda Tomašiča ne bo. Kako pa vi veste, kaj bo on povedal? Mu vidite v glavo in lahko že vnaprej nekoga označite, da ne bo kulturno razpravljal?" je Tomićevo vprašala poslanka SDS Alenka Jeraj.

Violeta Tomić pojasnjuje, zakaj niso na sejo povabili Bojana Požarja in Borisa Tomašiča. Video: Planet.

"Naj vas spomnim, da ste na odbor za kulturo pred časom povabili gospoda Domna Saviča (medijski aktivist, op. a.), ki si pa res ne zasluži razlagati na odboru za kulturo glede na svoje klerotalibanske pi**e in tako naprej in podobne tvite," je dejala Jerajeva. "Če so prišli dodatni ljudje na seje, se je do zdaj o tem glasovalo. Prosim, da daste moj proceduralni predlog na glasovanje, ker je tu kup poslancev, ki se ne strinjajo s tem, da ste se vi kot predsedujoča sami odločili, da nekoga ne boste vabili," je Jerajeva pozvala Tomićevo.

"Popolnoma jasno je, da imate večino. Nisem se odločila sama, posvetovala sem se s predlagatelji. Prosim za pet minut odmora, da se posvetujemo s predlagatelji," je dejala Tomićeva. Na koncu je obveljala odločitev poslanke Levice, saj člani odbora niso glasovali o predlogu Jerajeve.