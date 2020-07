Poslanke in poslanci bodo danes na odboru za kulturo razpravljali o napovedanih spremembah medijske zakonodaje. Stranka SDS je na sejo povabila tudi Bojana Požarja, da bi predstavil svoj pogled na spremembe. Tu pa se je zapletlo, saj njegovega nastopa predsednica odbora Violeta Tomič ni dovolila, je Požar objavil na Twitterju. Tomičeva se ob tem sprašuje, kaj imata Požar in direktor Nove24 z nacionalno televizijo, o čemer naj bi danes razpravljali.

Sejo odbora so zahtevale SAB, Levica, LMŠ in SD, v obrazložitvi pa so predlagatelji zapisali, da z zaskrbljenostjo spremljajo medijsko poročanje o nastajanju osnutka sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki ga v "tajnosti in očitni naglici pripravlja vlada".

SDS je na sejo povabila Bojana Požarja

Na sejo odbora je stranka SDS povabila tudi novinarja in nekdanjega politika Bojana Požarja, da bi tam povedal svoje mnenje o novi medijski zakonodaji. Kot je zapisal, je danes svoj prihod na sejo napovedal tudi na družbenem omrežju Twitter, a je namesto vabila dobil obvestilo, da predsednica odbora Violeta Tomič njegovega nastopa ne dovoli. "To ni šala, to je res. Toliko o demokratičnosti in pluralnosti medijske razprave," je dodal Požar.

Violeta Tomič: Kaj imata Požar in direktor Nove24 z nacionalno televizijo?

Pisanje Požarja smo preverili tudi pri Violeti Tomič, ki nam je povedala, da je stranka SDS zadnji trenutek želela, da na sejo prideta direktor Nove24 in Požar. "Ni mi jasno, kaj imata Bojan Požar in direktor Nove24 Boris Tomašič z nacionalno televizijo. Vabimo tiste, ki jih ta zakon neposredno zadeva. Ko bomo govorili o splošni medijski zakonodaji, pa seveda," je pojasnila.

Dodala je, da poskušajo zaradi aktualne situacije z novim koronavirusom število ljudi na sejah zaradi varnosti omejevati.

Janša: Tomičeva te pravice nima

Na zgornjo objavo se je odzval tudi predsednik vlade in SDS Janez Janša, ki je ob tem zapisal, da Tomičeva te pravice nima. "Vsi povabljeni na predlog poslanskih skupin lahko nastopijo," je dodal.

Glasovali bodo, ali lahko nastopi ali ne

Požar je nato na družbenem omrežju dodal še eno objavo: "Pravkar dobil obvestilo, da bodo predlagatelji mojega današnjega nastopa na odboru za kulturo ob začetku seje predlagali glasovanje o tem, ali jaz lahko nastopim z razpravo ali ne. Zato sem se odločil, da vendarle grem v DZ," je zapisal.