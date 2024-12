Odbor DZ zavrnil predloge sklepov NSi v zvezi z obvladovanjem varnostnih razmer

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na nujni seji na zahtevo poslanske skupine NSi razpravljal o obvladovanju varnostnih razmer v Sloveniji. Člani odbora so z osmimi glasovi zavrnili vse tri predloge sklepov NSi v zvezi z obvladovanjem varnostne situacije v državi.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je v imenu predlagatelja poudarila, da se ljudje v Sloveniji ne počutijo varne. Vprašala se je, kako policija ni predvidela nedavnega umora ob Poti za Brdom v Ljubljani.

Slabo pripravljenost je policiji očitala tudi v primeru nedavnega slavja ob albanskem dnevu neodvisnosti v ljubljanskem trgovskem centru BTC, kjer se je po podatkih policije na neprijavljenem shodu zbralo okoli 300 ljudi in kršilo cestnoprometne predpise ter uporabljalo plašilne pištole. Poslanka meni, da bi morala policija incidente, kot je bil ta, pričakovati in jih preprečiti.

Čadonič Špelič je še opozorila, da vlada ni uspela pripraviti zakonodaje na področju romskih vprašanj. Kot je izpostavila, prebivalci dolenjskih občin pogosto slišijo streljanje iz romskih naselij, še posebno decembra.

Poklukar očitke odločno zavrača

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v odzivu na seji najprej čestital policistom za dobro delo, zaradi katerih je Slovenija varna država. "Slovenska policija zagotavlja varnost vsem prebivalcem," je zagotovil.

Odločno je zavrnil očitke, da niso vzpostavili ukrepov na področju romskih vprašanj. "Ugotavljam, da se je stanje izboljšalo," je dejal minister. S stanjem sicer še ni zadovoljen, zato bodo z ukrepi nadaljevali.

Minister je v odzivu še poudaril, da so kriminalisti nedavni umor v Ljubljani preiskali v šestih dneh.

Tudi generalni direktor policije Senad Jušić je izpostavil, da policija zagotavlja visoko stopnjo varnosti prebivalcem. Nanizal je več podatkov o dejavnosti policije, med drugim je dejal, da so letos obravnavali 13,4 odstotke manj kršitev s področja splošnih policijskih nalog v primerjavi z letom prej.

Jušić je navedel tudi številne aktivnosti policije v romskih naseljih, med drugim 1416 poostrenih nadzorov letos. Tudi to po njegovih besedah kaže, da je policija ciljno pristopila k izvajanju vseh ukrepov za zagotavljanje varnosti vseh prebivalcev v romskih naseljih in okolici.

Tudi direktor uprave kriminalistične policije Damjan Petrič je poudaril dobro delo slovenske policije, kar po njegovih besedah dokazujejo tudi skupne preiskave v okviru uradov Europol in Interpol.

Če zasledijo kakršnekoli namige o potencialnem kaznivem dejanju, žrtev o tem takoj opozorijo in jo zaščitijo, je poudaril. Ob tem pa je dejal, da si mora žrtev zaščite policije želeti. "Če nas ne posluša, dela po svoje, se izpostavlja, dosti težje zagotavljamo varnost žrtvi," je dejal Petrič. Določenih podatkov v okviru preiskave umora pa ne more razkrivati, saj so označeni s stopnjo tajnosti zaupno, je pojasnil.

Sledila je razprava, v kateri so predstavniki koalicije zagotavljali, da policija svoje delo opravlja strokovno. Tako je poslanec Svobode Branko Zlobko, sicer nekdanji vodja sektorja za varnostno načrtovanje in mirovne misije na Generalni policijski upravi, ocenil, da je varnost v Slovenija dobra, da se pa res lahko po naključju zgostijo dogodki, ki dajejo vtis o manjši varnosti.

Medtem je opozicijski poslanec SDS Andrej Kosi večkrat spomnil na nedavno odločitev upravnega sodišča o imenovanju šefa policije Jušića. Sodišče je med drugim ugotovilo, da je sklep uradniškega sveta o izpolnjevanju natečajnih pogojev za imenovanje Jušića nezakonit zaradi pomanjkljive obrazložitve. "Če je sklep nezakonit, pomeni, da je generalni direktor imenovan nezakonito. Vodja organa, ki zagotavlja javni red in mir in preganja nezakonita dejanja," je poudaril. "Kaj vam ni jasno?" se je večkrat vprašal Kosi.

Tudi poslanec NSi Jožef Horvat meni, da je z odločitvijo uradniškega sveta padel sum na imenovanje generalnega direktorja policije.

Poslanska skupina NSi je nujno sejo odbora sklicala, ker meni, da slovenska policija več ne obvladuje varnostne situacije. Odboru je predlagala tri sklepe, med drugim, naj pozove policijo, da pripravi natančno poročilo o tem, ali in kako je potekalo varovanje umorjenega v Ljubljani. Predlagali so tudi, naj policijo pozove k pripravi poročila o shodu v ljubljanskem trgovskem centru ter naj vlado pozove k posredovanju predlogov zakonov, ki bodo sistemsko naslovili romska vprašanja.