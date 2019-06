Od danes naprej bo ta avtobus LPP vozil le na klic

Z današnjim dnem so v mestnem in medkrajevnem potniškem prometu Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), ki pokriva Ljubljano z okolico, začeli veljati poletni vozni redi. Ravno tako bodo od sobote naprej v veljavo stopili spremenjeni sobotni in nedeljski vozni redi za linije mestnega potniškega prometa.

Največja sprememba se obeta na liniji številka 23 med Podutikom in Kamno Gorico, ki bo po novem med počitnicami delovala na klic, zato bo od danes naprej prevoz na tej liniji potrebno predhodno naročiti. Namesto avtobusa bodo za prevoz poskrbeli z električnimi vozili, so pojasnili.

Načrtujte vozno pot, da ne boste predolgo čakali

"Nove vozne rede smo spremenili že na vseh postajališčih, na katerih imajo potniki tudi vse informacije o prihodih in odhodih avtobusov. Spremembe voznih redov so dostopne tudi na naši spletni strani," dodajajo.

Foto: Bojan Puhek

"Odhodi avtobusov so redkejši, se pa tudi razlikujejo od linije do linije. Tiste linije, ki so bile že prej manj pogoste oziroma tam, kjer je manj potnikov in povpraševanja, med poletjem vozijo še redkeje. Zato potnikom svetujemo, da pred odhodom preverijo čas odhoda določenega avtobusa, tako da lažje načrtujejo svojo vozno pot in da jim ni treba predolgo čakati na postajališčih," dodajajo.

Za dijake in študente trimesečna vozovnica

Za dijake in študente še naprej velja trimesečna vozovnica, ki traja od junija do avgusta. Cena vozovnice je 20 evrov.

Nakup delovne vozovnice bo še naprej mesečen, za njo bo treba odšteti 37 evrov. Vozovnica za enkratni prevoz s prestopanjem v okviru 90 minut od prve validacije v prvem območju znaša 1,30 evra, v drugem območju 1,75 evra in v tretjem 2,70 evra.