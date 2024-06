Objavljamo fotografije v požaru uničene šole v Bistrici pri Tržiču #foto

V sredo popoldne je na strehi osnovne šole v Bistrici pri Tržiču izbruhnil požar in zajel 400 kvadratnih metrov površine. Požar jim je v večernih urah uspelo omejiti, je sporočil poveljnik štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid.

Po izbruhu požara so iz stavbe evakuirali vse osebe, po podatkih policije pa med njimi ni bil nihče poškodovan. Po navedbah Radia Slovenija je bilo v prostorih osnovne šole ob štirih zaposlenih 40 učencev, ki so se pravočasno in varno umaknili iz stavbe. Po podatkih regijskega centra za obveščanje Kranj je pri gašenju sodelovalo 140 gasilcev s 30 vozili.

Foto: Bralka Poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Tržič Peter Rotar je povedal, da poteka odstranjevanje pogorelih panelov, ogenj pa se je razširil tudi v dele podstrešja, kjer je izolacija.

Foto: Bralka Na Osnovni šoli Bistrica zaradi požara do konca tedna ne bo pouka, je medtem na Facebooku sporočilo vodstvo šole.