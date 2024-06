Na območju Tržiča je danes okoli 15. ure zagorelo ostrešje v eni izmed vzgojno-izobraževalnih ustanov. Interventne službe so na kraju in izvajajo aktivnosti. Iz stavbe, gre za osnovno šolo Bistrica, so evakuirali vse osebe, po podatkih policije ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.