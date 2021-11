Obeležujemo dan boja proti odvisnosti: opozorila o porastu zasvojenosti med epidemijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tisti, ki delujejo na področju družin, prav družine izpostavljajo kot skrite žrtve epidemije, saj v njih zaznavajo hude duševne stiske v vseh generacijah in porast odvisnosti.

Nacionalni inštitut za javno zdravje mesec november posveča ozaveščanju o zasvojenosti in njenem preprečevanju, danes pa obeležujmo svetovni dan boja proti odvisnosti. Ministrstvo za zdravje sicer opozarja na izrazito poslabšanje duševnega zdravja v družbi, ki ga je mogoče pripisati epidemiji. Več je namreč nespečnosti, tesnobe in tudi odvisnosti.

Prav tako je več vedenjskih in čustvenih težav, še posebej pri otrocih in mladostnikih, je nedavno opozoril minister za zdravje Janez Poklukar.

Tisti, ki delujejo na področju družin, pa prav družine izpostavljajo kot skrite žrtve epidemije, saj v njih zaznavajo hude duševne stiske v vseh generacijah in porast odvisnosti.

Zasvojenost s psihoaktivnimi substancami ali vedenjske zasvojenosti

O zasvojenosti govorimo, ko se določen vedenjski vzorec začne pojavljati iz dneva v dan in postane središče razmišljanja in dogajanja v življenju zasvojenega posameznika.

Čeprav ob besedi zasvojenost običajno pomislimo na zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog, pa ima zasvojenost večjo razsežnost. Poleg zasvojenosti s psihoaktivnimi substancami, med katere spadajo alkohol, tobak, zdravila in prepovedane droge, poznamo tudi nekemične ali vedenjske zasvojenosti, na primer z igrami na srečo, nakupovanjem, odnosi, delom, pornografijo in sodobnimi tehnologijami.