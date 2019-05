Ob rojstvu je bila težka kot jabolko, danes je zdrava dojenčica #video

Najmanjša preživela novorojenčica na svetu je bolnišnico v San Diegu v Kaliforniji zapustila po petih mesecih. Saybie se je rodila po 23 tednih in treh dneh nosečnosti, težka pa je bila zgolj okoli 245 gramov, kar je približno toliko kot večje jabolko. Iz bolnišnice so jo odpustili v začetku tega meseca, ko je bila težka okoli 2,5 kilograma.

Photos of Baby Saybie! Smallest surviving baby... she was born weighing 8.6 ounces. She spent 5 months at @sharphealthcare and is now 5 pounds. She went home with mom and dad this month @CBS8 pic.twitter.com/MDXpKNx7bL — Kelly Hessedal (@KellyNews8) May 29, 2019

"Po številnih resnejših zapletih med nosečnostjo je Saybiejina mama rodila z urgentnim carskim rezom po 23 tednih in treh dneh nosečnosti," so pojasnili v bolnišnici Sharp Mary Birch v San Diegu, kjer so bili sprva prepričani, da deklica ne bo preživela. Njena teža je znašala namreč približno pol toliko, kolikor običajno tehtajo otroci pri 23 tednih nosečnosti.

"Zdravniki so se za prezgodnje rojstvo odločili, ko so ugotovili, da otrok ne pridobiva teže in da je življenje mame ogroženo," so pojasnili, poroča CNN.

Po podatkih bolnišnice je tehtala sedem gramov manj od dotedanjega najmanjšega novorojenčka, ki se je leta 2015 rodil v Nemčiji.

Najmanjša deklica, rojena v Sloveniji, je tehtala 340 gramov, najbolj zgodaj pa je bil otrok rojen po 22 tednih nosečnosti. (Fotografija je simbolična) Foto: Reuters

"To je bil najstrašnejši dan v mojem življenju. Počutila sem se zelo nelagodno in menila sem, da je to zgolj del nosečnosti. Povedali so mi, da imam preeklampsijo, moj krvni tlak je bil zelo visok, nad 200, in na svet so jo morali spraviti zelo hitro," je povedala mama, ki so ji zdravniki dejali, da morda ne bo preživela.

"Mojemu možu so dejali, da ima kakšno uro, ko je lahko z njo, nato pa bo umrla. A iz te ure sta nastali dve, nato dan, pa teden," opisuje mama, zdravstveni delavci bolnišnice pa so to opisali kot čudež in so se na deklico zelo navezali. Za deklico menijo, da je imela veliko srečo, da se je rodila v njihovi bolnišnici, saj so opremljeni z vso najsodobnejšo tehnologijo, ki jim omogoča, da lahko oskrbijo tudi najmanjše novorojenčke.

Najmanjša deklica v Sloveniji tehtala 340 gramov

Nedonošenček je otrok, ki se rodi pred 37. tednom nosečnosti, za najmanjše nedonošenčke pa skrbijo v enoti za intenzivno nego in terapijo novorojencev (EINTN) v ljubljanski porodnišnici.

Najmanjša deklica, rojena v Sloveniji, je tehtala 340 gramov, najbolj zgodaj pa je bil otrok rojen po 22 tednih nosečnosti.