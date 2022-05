Ob koncu praznikov gneča na cestah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob zaključku prvomajskih praznikov na mejnih prehodih s Hrvaško nastajajo prometni zastoji. Osebna vozila na mejnih prehodih Gruškovje in Petrina za vstop v državo čakajo po pol ure, na Jelšanah do ene ure, na Vinici pa od ene do dveh ur, kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste.