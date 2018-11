Zaradi pogajanj z javnim sektorjem Šarec sklical koalicijski vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja vladne pogajalske skupine Peter Pogačar je napovedal, da bodo v četrtek ministrski zbor seznanili s potekom pogajanj s sindikati javnega sektorja. Kot je dejal, so pogajanja na eni ključnih točk, vladi je v interesu, da prepreči stavke, ki so napovedane za začetek decembra, a ne za vsako ceno. Premier Marjan Šarec je za soboto sklical celo koalicijski vrh.

V tem tednu so se vladni pogajalci že sestali z vsemi štirimi stavkovnimi skupinami, s katerimi se ločeno pogajajo. Podrobnosti o vsebini pogajanj ne na vladni ne na sindikalni strani ne razkrivajo. Očitno pa so z dosedanjim potekom pogajanj zaenkrat najmanj zadovoljni v policijskih sindikatih, saj bo njihov stavkovni odbor v četrtek odločal o zaostritvi stavke.

Po drugi strani vladna stran z zdravstvenima sindikatoma očitno zbližuje stališča. Sindikatu zdravstva in socialnega varstva ter sindikatu delavcev v zdravstveni negi je doslej prišla naproti pri dodatkih. Pristala bi namreč na nekoliko višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo, pa tudi za deljeni delovni čas.

Višji dodatki, o katerih bi se dogovorili, bi sicer veljali tudi za vse ostale v javnem sektorju, ne le člane omenjenih sindikatov, ki pa si želita višje dvige oziroma dvige še nekaterih dodatkov.

Z zdravstvenima sindikatoma se pogajanja nadaljujejo tudi danes popoldne. Predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonko Vukadinovič je ob prihodu pojasnil, da so se na stavkovnem odboru približali vladi ter tudi sami zahteve pri dodatkih nekoliko znižali.

Ena njihovih temeljnih zahtev pa ostaja, da se pogovarjajo tudi o dodatnih dvigih za posamezna delovna mesta. Spomnil je, da ob odpravi anomalij pri tistih do 26. plačnega razreda vsi niso dobili dveh plačnih razredov. Dodaten dvig pa želijo dogovoriti še za nekatera delovna mesta, kot so na primer klinični psihologi, ki so po Vukadinovičevih besedah dejansko primerljivi z zdravniki, a po plači za njimi bistveno zaostajajo.

Izjeme od splošnih dvigov očitno ena ključnih točk v pogajanjih

Za Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je, kot je večkrat poudaril njegov glavni tajnik Branimir Štrukelj, bistvena odprava zaostankov pri plačah v vzgoji in izobraževanju, ki jih po njegovih besedah potrjuje tudi vladna analiza.

"Ob tem, da mi pristajamo na splošne dvige, ne more to za nobeno ceno iti na račun neodpravljanja zaostankov," je v torek, ko se je Sviz nazadnje dobil z vladnimi pogajalci, dejal Štrukelj, kaj konkretno so se dogovorili, pa ni razkril.

Izjeme od splošnih dvigov so tako očitno trenutno ena ključnih točk v pogajanjih. V koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, naj bi po neuradnih informacijah želeli, da se tudi za druga delovna mesta pusti odprta možnost, da se urejajo naknadno, če bi zanje ugotovili odstopanja.

Tudi o tem naj bi vlada odločala v četrtek, v petek pa naj bi se vladni pogajalci znova sestali s Počivavškovo skupno.

Vse tri stavkovne skupine pa naj bi si sicer želele zgodnejših datumov za izplačilo dvigov, kot jih predlaga vladna stran. Ta je sicer pristala, da bi zaposlenim do 26. plačnega razreda dvignili plače za en plačni razred, večini zaposlenih nad 26. plačnim razredom za dva plačna razreda, za tri pa tistim z magisterijem znanosti, doktoratom in specializacijo.

Vukadinovič je napovedal, da se bodo v četrtek sestali sindikati konfederacije sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Štrukelj, da bi uskladili zahteve glede datumov. Na to temo pa naj bi se slišala tudi Štrukelj in Počivavšek.

"To bi bila v teh pogajanjih za vlado dobrodošla novost, če bi posamezne stavkovne skupine našle skupni jezik in ga predstavile vladi," je omenjeno informacijo komentiral Pogačar in dodal, da je v dosedanjih pogajanjih vsaka stavkovna skupina prišla s svojimi zahtevami in svojimi datumi.

Šarec za soboto sklical koalicijski vrh

O pogajanjih s sindikati javnega sektorja naj bi sicer v soboto razpravljal tudi koalicijski vrh. Prav v zadnjih dneh namreč odmeva zadnji predlog novele zakona o izvrševanju proračuna, v katerem je ministrstvo za finance predvidelo več ukrepov v smeri zmanjševanja pravic na področjih socialne in družinske politike, kar je v opoziciji in koalicijskih vrstah sprožilo ostre odzive.

Danes sta se s premierjem in ministrom za finance Andrejem Bertoncljem posamično sestala predsednik SMC Miro Cerar ter predsednica SAB Alenka Bratušek z ekipama. Oba sta srečanje označila za konstruktivno. Po Cerarjevih besedah so po opozorilu SMC sklenili, da bodo našli rešitve, ki ne bodo tako, kot je zdaj predvideno v predlogu novele zakona o izvrševanju proračuna, posegale v ranljive skupine, denimo v družino. Medtem je Bratuškova izrazila zadovoljstvo, ker so se dogovorili, da bodo uresničili zaveze iz koalicijskega sporazuma glede pokojnin.

Vlada bo o predlogu novele zakona odločala predvidoma prihodnji četrtek.

Koalicija se mora namreč uskladiti glede prioritet in uresničevanja zavez iz koalicijskega sporazuma, to pa predvideti v rebalansu proračuna za prihodnje leto. Vanj mora vračunati tudi odhodke zaradi nekaterih že sprejetih zakonskih odločitev, denimo ohranitev zdajšnjega zneska denarne socialne pomoči tudi v prihodnjem letu. Z občinami pa se je vlada uskladila glede zvišanja povprečnine v prihodnjem letu.

Uganka so medtem še sredstva, ki jih bo vlada namenila izboljšanju položaja javnih uslužbencev.